В Роскомнадзоре пообещали стратегическое решение по блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что ведомство работает над стратегическим решением относительно блокировки мессенджера Telegram, которое не будет связано с IP-протоколами. Об этом он сообщил «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ-2019.

Он отметил, что блокировка по IP-протоколу дает «очень нестойкий эффект», но ведомство совершенствует этот механизм. При этом Жаров пообещал, что Telegram продолжит «зависать».

«Если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — отметил он.

Глава Роскомнадзора также сообщил ТАСС, что ведомство не исключает кардинальные меры в отношении Telegram.