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Газета
Имидж России потянул на 3,8 млн рублей
Газета № 185 (3140) (2011) Бизнес,
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Имидж России потянул на 3,8 млн рублей
Ростуризм определил разработчика туристического бренда страны
Туристический бренд России, победивший в прошлом году во всероссийском конкурсе, выполненный «в духе супрематизма», но пока не используемый, будет доработан за 3,8 млн руб. Ростуризм обещает представить результат в 2020 году
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ростуризм подвел итоги конкурса на разработку туристического бренда России, следует из материалов единой информационной системы в сфере госзакупок. Ведомство искало подрядчика, который окажет услуги «по созданию системы визуальной идентификации и руководство по фирменному стилю туристического бренда Российской Федерации». Начальная цена контракта была определена в 5,3 млн руб.

Победителем стало брендинговое агентство Plenum, запросившее за свои услуги 3,8 млн руб. Контракт с подрядчиком был заключен 13 ноября. Исходя из условий договора, работа должна быть представлена в Ростуризм 5 декабря.

Победитель должен создать детально проработанный стиль и образ бренда, который сделает российский туризм, как въездной, так и внутренний, более популярным, а страну более узнаваемой, говорится в техзадании Ростуризма. Речь идет, в частности, о разработке брендбука, в котором будет описана концепция и философия бренда, его атрибуты и целевая аудитория. Для бренда должны быть разработаны уникальные шрифты на кириллице и латинице.

Представитель Ростуризма пояснил РБК, что за основу будет взята концепция туристического бренда России, которая победила в 2018 году в финале открытого всероссийского конкурса «Туристический бренд России», а Plenum доработает визуальную и смысловую идентификацию бренда. Презентовать доработанный бренд Ростуризм рассчитывает в первой половине 2020 года — после этого он будет интегрирован в коммуникационные кампании различного уровня в России и мире.

Как выбирали туристический бренд России

Разработать туристический бренд для России пытаются четвертый год — он нужен для продвижения страны как въездного направления, в частности в рекламе и на сувенирах. По мнению Ростуризма, это поможет сформировать положительный и узнаваемый имидж страны, а также сделать отдых в России более конкурентоспособным на мировом рынке.

Бренд выбирали с февраля 2015 года, для этого был проведен открытый конкурс, а финальное решение принимало жюри, в которое вошли министр культуры Владимир Мединский, вице-премьер Виталий Мутко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Победившую в конкурсе концепцию Ростуризм представил в конце ноября 2018 года: им стал бренд «Россия — целый мир» (The Whole World Within Russia), созданный, как тогда отмечали, в духе супрематизма. Логотип представлял собой метафорическую карту России с выделенными отдельными регионами — Калининградом, Крымом, Кавказом, Сибирью, Чукоткой и Камчаткой. У логотипа несколько вариаций в разных цветах с преобладанием сиреневого, оранжевого, зеленого и красного.

Общественный совет при Ростуризме утвердил эту концепцию как финальный вариант. Предполагалось, что будет зарегистрирован соответствующий товарный знак, но о дальнейшей судьбе этого бренда уже больше года ничего не известно.

Как будут дорабатывать бренд

Дорабатывать концепцию, которая победила в конкурсе, а не создавать с нуля новый бренд рекомендовали участники рынка, с которыми Ростуризм проводил консультации, рассказал собеседник РБК, задействованный в этом проекте.

Победивший год назад бренд разработала команда из нескольких брендинговых агентств, в том числе Plenum, отметил управляющий партнер этого агентства Илья Лазученков. Полномасштабное использование бренда, по его словам, еще не началось, так как Ростуризму не хватает для этого технических инструментов, которые позволят адаптировать его «под разные точки контакта»: концептуальных изменений при доработке не будет, речь идет скорее о создании брендбука.

Агентство Plenum работает на рынке с 2006 года, среди реализованных проектов, указанных на его сайте, — бренды «Почты России», ВТБ24, Tele2, а также «Моих документов», государственных многофункциональных центров. Это же агентство разрабатывало концепцию ребрендинга сети кофеен «Кофе Хауз».

Как раскритиковали новый логотип Петербурга

На прошлой неделе дискуссии вызвал новый туристический метабренд Санкт-Петербурга, представленный городским комитетом по развитию туризма. На логотипе бренда изображено «бирюзовое солнце» с надписью «Санкт-Петербург», или Saint Petersburg. По замыслу создавшего бренд агентства SPN Communications, стилизованные буквы Е символизируют разводные мосты.

Бренд, на разработку которого власти города выделили около 7 млн руб., был раскритикован пользователями соцсетей и стал объектом пародий. Директор офиса SPN Communications Сергей Калинчук оправдывался, что визуальная часть бренда — это только 10% проделанной работы, а сам метабренд содержит подробную инструкцию по коммуникации с разными видами туристов.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: внутрений туризм , въездной туризм , бренд , ростуризм
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