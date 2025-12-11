 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России

По мнению Рютте, сейчас слишком многие члены альянса считают, «что время на нашей стороне». «Это не так», — предупредил он. Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на НАТО
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что альянс станет следующей целью для России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Сегодня я здесь, чтобы рассказать вам о позиции НАТО и о том, что мы должны сделать, чтобы предотвратить войну еще до ее начала. А для этого нам необходимо предельно ясно понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже находимся в опасности», — сказал Рютте (цитата по The Guardian).

По мнению Рютте, сейчас слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, «что время на нашей стороне». «Это не так. Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности», — добавил он.

Генсек НАТО отметил, что в двадцать первом веке конфликты не ведутся на расстоянии — «конфликт стоит у наших дверей». Предотвратить такое развитие событий, по мнению Рютте, можно за счет единства и решимости стран НАТО и инвестиций в оборону. «Это ужасная мысль, но если мы выполним свои обязательства, то сможем предотвратить подобный сценарий <…> Я обязан сказать вам о том, что нас ждет, если мы не будем действовать быстрее», — сказал он.

Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Политика
Владимир Путин

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Тезис о том, что Россия может напасть на НАТО, начал активно обсуждаться европейскими чиновниками в преддверии саммита альянса в Гааге, который прошел в июню. О возможном военном столкновении с Россией говорили, в частности, начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Марк Рютте НАТО Россия
Марк Рютте
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
