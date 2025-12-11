СК рассказал подробности взрыва в пермском политехе

Фото: Прокуратура Пермского края

Лабораторию на территории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), где произошел взрыв и погибли люди, находилась в аренде у юридических лиц, сообщили РБК в пресс-службе краевого управления СК России.

Там уточнили, что смертельный инцидент произошел в ходе испытания частей механического оборудования.

«По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение. Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления», — рассказали в ведомстве.

В краевом Министерстве территориальной безопасности добавили, что «в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина».

В пресс-службе университета до этого рассказали, что произошло разрушение колеса турбины и его фрагменты пробили защитные конструкции.

По данным СК, погибли руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его 8-летняя дочь. Еще три человека получили травмы, они госпитализированы. Они не являются сотрудниками вуза.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

По данным «Пермь онлайн», инцидент произошел в ангаре, пристроенном к корпусу Аэрокосмического факультета ПНИПУ на Академика Королева, 15. По информации портала, погибший мужчина — 41-летний гендиректор ООО «Анкос» Константин Солдатов.

Это предприятие производит задвижки и запорную арматуру (элемента трубопроводных систем).