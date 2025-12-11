Экс-советник президента США предложил новый формат переговоров по Украине

Томас Грэм (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Экс-советник президента США, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм предложил создать рабочие группы России, США, Украины и ЕС для украинского урегулирования. В своей статье для Foreign Affairs он подчеркнул, что возглавить эти усилия может только Вашингтон.

Предложенная схема предусматривает несколько параллельных групп, которые должны будут заниматься ключевыми вопросами: территориальными спорами, гарантиями безопасности и механизмами прекращения огня. В состав отдельных групп могут входить разные сочетания участников. Так, обсуждение ядерных вопросов возможно в формате США — Россия, территориальных — при участии Москвы, Киева и Вашингтона, а вопросы европейской безопасности потребуют присутствия представителей ЕС.

Даже если будут созданы рабочие группы, канал Белый дом — Кремль останется незаменимым, считает Грэм. Это единственный канал, способный определить общие принципы и параметры, которые будут направлять работу рабочих групп и преодолевать неизбежные тупики, добавил он.

Успешность инициативы будет зависеть от готовности администрации Дональда Трампа к длительной и сложной дипломатической работе, а также от способности вовлечь в процесс Киев и европейских партнеров, пишет эксперт.

«США обладают уникальным влиянием на три другие стороны. Как уже было показано, Вашингтон может оказывать давление на Украину и Европу, угрожая сокращением необходимой помощи, включая незаменимую разведывательную информацию с поля боя. Он также может эффективно оказывать давление на Россию, хотя и не только посредством санкций или поставок оружия Украине, которые наиболее часто фигурируют в публичных дискуссиях», — пояснил Грэм.

Идея создания многосторонних рабочих групп обсуждается как альтернатива прежнему формату, когда администрация Дональда Трампа пыталась продвигать быстрые договоренности через прямые контакты с Владимиром Путиным. Российская сторона теперь выступает за более «традиционный процесс переговоров», в котором детали будущих соглашений предварительно отрабатываются экспертами, а не определяются в ходе бесед лидеров. В Кремле понимают, что «президентские встречи принесут долгосрочные результаты только в том случае, если детали будут заранее согласованы на уровне нижестоящих должностных лиц», пишет Грэм. Он считает, что рабочие группы смогут подготовить базовое рамочное соглашение, после чего обсуждение перейдет к более детальной проработке окончательных договоренностей.

В Москве ранее уже допускали возможность развития такого формата переговоров. Так, помощник президента России Юрий Ушаков намекал на расширение переговоров после декабрьской встречи президента Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, пояснил Грэм. Ушаков тогда заявил, что переговоры между лидерами пока нецелесообразны и диалог будет продолжен между помощниками президентов и другими официальными лицами. «Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути», — пояснил он.

11 декабря Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, рассказали в канцелярии британского правительства. Лидеры обсудили украинское урегулирование. Стороны сошлись во мнении, что этот процесс служит критическим моментом «для общей безопасности в евроатлантическом регионе».

Накануне Украина представила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США, писал Axios. Глава МИД России отмечал, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о необходимости обеспечить в стране права национальных меньшинств и религиозные свободы.

Материал дополняется