Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta: «Арсенал» — главный претендент на победу в Лиге чемпионов
«Арсенал» с вероятностью более 22% станет победителем главного еврокубка. В тройку вероятных претендентов также входят «Бавария» и «Манчестер Сити»
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Английский «Арсенал» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне, его шансы составляют 22,46%, подсчитал суперкомпьютер аналитической платформы Opta.

В тройку наиболее вероятных кандидатов также входят мюнхенская «Бавария» (19,20%) и «Манчестер Сити» (17,43%). Вероятность победы действующего чемпиона ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, — 16,63%.

Сафонов эмодзи с огоньком оценил сухую игру в первом за год матче ЛЧ
Спорт
Матвей Сафонов

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице после шести туров (18 очков), выиграв все матчи.

В основном раунде турнира участвует 36 команд. После шести туров общего этапа пять — «Арсенал», «Бавария» и «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» — уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е участники сыграют стыковые матчи.

