Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне протестов
Росен Желязков
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на экстренной пресс-конференции в парламенте, передает БТА. Заявление было сделано на фоне планов парламента проголосовать за вынесение вотума недоверия кабинету министров.
БТА пишет, что в Болгарии возникли массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».
