Политика⁠,
Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне протестов

Росен Желязков
Росен Желязков (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на экстренной пресс-конференции в парламенте, передает БТА. Заявление было сделано на фоне планов парламента проголосовать за вынесение вотума недоверия кабинету министров.

БТА пишет, что в Болгарии возникли массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 15:39 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 15:39
В Казахстане более 50 человек отравились газом в вагоне поезда Общество, 15:41
Расходы, налоги, инвестиции: «Сбер» представил новых ИИ-помощников Отрасли, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Bloomberg узнал о планах Орбана стать президентом и провести реформы Политика, 15:39
Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне протестов Политика, 15:37
СК рассказал подробности взрыва в пермском политехе Общество, 15:35
Ввод коммерческой недвижимости в России станет рекордным за 10 лет Недвижимость, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве 12–13 декабря пройдет технологический форум Пресс-релиз, 15:06
Экс-советник президента США предложил новый формат переговоров по Украине Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Греф сообщил, что ЦБ идет «немного позади» во внедрении ИИ Финансы, 15:01
Военные уничтожили 32 БПЛА над Россией за шесть часов Политика, 14:57