Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне протестов

Росен Желязков (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на экстренной пресс-конференции в парламенте, передает БТА. Заявление было сделано на фоне планов парламента проголосовать за вынесение вотума недоверия кабинету министров.

БТА пишет, что в Болгарии возникли массовые антиправительственные протесты из-за «противоречивых бюджетных планов» кабмина, которые затем переросли в недовольство правительством из-за «коррупции, несправедливости и провалов во многих государственных секторах».

Материал дополняется.