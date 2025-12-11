 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
Греф сообщил, что ЦБ идет «немного позади» во внедрении ИИ

Глава Сбербанка Греф: ЦБ идет «немного позади» во внедрении ИИ
ЦБ идет «немножко позади», чем финансовый сектор, во внедрении ИИ, считает глава Сбера. Он связывает это с тем, что регулятору нужно «внедрять уже более проверенные решения, потому что его решения влияют на макроситуацию в целом»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России не отстает от мировых регуляторов во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), но идет «немножко позади», чем финансовый сектор страны, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на международной конференции «FI Day. ИИ & Блокчейн».

По его словам, центральные банки активно используют существующие модели GenAI и LLM, но они «очень консервативны с точки зрения массового внедрения этой технологии в свои процессы». Греф также отметил, что
ИИ-агенты «еще работают нестабильно, чтобы обеспечить безошибочное принятие решений».

«Наш ЦБ не отстает, они пытаются в различные функции внедрять искусственный интеллект, идя немножко позади, чем это делает финансовый сектор», — считает глава «Сбера». Он связывает это с тем, что регулятору нужно «внедрять уже более проверенные решения, потому что его решения влияют на макроситуацию в целом».

Греф спрогнозировал сдержанный рост экономики в следующем году
Экономика
Герман Греф

По словам Грефа, Сбербанку потребуется еще три — пять лет, чтобы стать полностью AI-native организацией, в код которой вшит ИИ и «которая подавляющее большинство своих решений может принимать автономно». Он прогнозирует рост рынка ИИ в финтехе в два с половиной — три раза к 2030 году на фоне развития мультиагентных системы.

«Ключевые факторы, на которые будет влиять GenAI — это персонализация, радикально другой подход к риск-менеджменту и комплаенсу», — пояснил глава «Сбера». Для банков ИИ актуален в выдаче кредитов, анализе финансового состояния и истории клиентов, оптимизации инвестиционных портфелей, подборе активов для клиентов, оценке рисков в страховании, обнаружении мошенничества, трейдинге, сказал он.

В сентябре Центробанк России сообщал, что не использует ИИ при принятии решений по поводу ключевой ставки. «Экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров», — пояснял регулятор. Однако там уточняли, что искусственный интеллект применяется, например, при работе с жалобами, что позволяет их классифицировать и маршрутизировать для дальнейшей обработки, а также для адаптации языка аналитических материалов для разных целевых аудиторий.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) положительно отнесся к внедрению ИИ в процесс формирования бюджета, но отметил, что на сегодняшний день на уровне ЦБ и правительства эти инструменты могут быть только «помощниками в принятии решений».

Летом Греф в интервью РБК называл единственным путем повышения производительности внедрение ИИ. «Мы обречены на то, чтобы массово внедрять искусственный интеллект, компенсируя тем самым нехватку рабочей силы», — убежден глава Сбербанка.

Елена Чернышова
Герман Греф Сбербанк Центробанк искуственный интеллект
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
