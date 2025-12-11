В Казахстане более 50 человек отравились газом в вагоне поезда

Фото: Shutterstock

В Казахстанском городе Алма-Ата 52 человека отравились природным газом в вагоне поезда. Об этом сообщила пресс-служба городского управления общественного здравоохранения, передает Informburo.kz.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, среди госпитализированных — 10 детей, двое из них находятся в реанимации. Остальных пациентов отпустили на амбулаторное лечение.

Пресс-служба Казахстанских железных дорог также прокомментировала инцидент. Там сообщили, что вагоны поезда были предоставлены киностудии для проведения съемок, а сам поезд принадлежал частному перевозчику. При этом в компании заявили, что люди отравились угарным газом.

«Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО «Пассажирские перевозки» и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок», — говорится в сообщении.

Для оказания помощи на место происшествия были направлены 13 бригад медицинской помощи.

