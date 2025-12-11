В ЦБ рассказали о новом способе снять блокировку с банковских карт

В России заработал механизм реабилитации клиентов, чьи счета оказались заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, рассказал глава департамента ЦБ Вадим Уваров. По его словам, ежедневно в Банк России поступает до 1 тыс. жалоб

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Граждане, чьи банковские операции и карты были заблокированы из-за включения в базу дропов, могут воспользоваться новым механизмом реабилитации, который недавно разработал Банк России совместно с МВД. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, выступая на конференции «Антифрод Россия», передает корреспондент РБК. Речь идет о ситуациях, когда клиент столкнулся с приостановкой операций, блокировкой дистанционного банковского обслуживания или карт из-за того, что попал в базу Банка России с реквизитами мошеннических счетов. В разговоре с РБК Уваров уточнил, что механизм заработал с 1 декабря.

«Это работает по всей России. Мы уже стали получать [обращения] с Дальнего Востока, далее Киров, Кемерово, Мурманск, Астрахань», — добавил глава департамента ЦБ

Для борьбы с мошенничеством Банк России формирует базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и другие операторы платежных систем. Она содержит сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях денежных средств и т.д. С 25 июля 2024 года в России заработали поправки, согласно которым банки должны на два дня блокировать денежные переводы, в случае если реквизиты получателя содержатся в указанной базе данных ЦБ. Это и другие законодательные ограничения, нацеленные на борьбу с мошенниками, привели к росту жалоб физлиц на блокировки счетов. Банки обращали внимание, что клиенты могут попадать в мошенническую базу ЦБ по ошибке.

Как отметил Уваров, выступая на конференции, сейчас ежедневно Банк России получает около тысячи жалоб граждан, столкнувшихся с блокировками операций и счетов.

«В основном обращается Банк России молодежь, возраст от 15 до 24 лет. Это основная клиентура, которая находится в базе и в отношении кого потом проводят мероприятия правоохранительные органы», — уточнил он.

По словам главы департамента ЦБ, есть случаи, когда граждане попадают в «мошенническую базу» необоснованно, поэтому регулятор решил усовершенствовать «механизм реабилитации» таких клиентов.

«Мы стали предоставлять информацию людям, которые обращаются в Банк России, о том, в какой организации были похищены денежные средства, куда переведены, номер уголовного дела и подразделение МВД, куда целесообразно обратиться для того, чтобы люди, которые попали в базу, могли сходить в МВД и подтвердить свою непричастность к совершению преступления. Механизм этот заработал, мы видим то, что многие люди, которые находятся в базе и считают себя непричастными к совершению операций без добровольного согласия, идут в МВД, к следователям, которые находятся на местах, обращаются, получают возможность «допроситься», возможно, урегулировать спор в досудебном порядке, когда они имеют возможность перевести денежные средства лицу, которое заявило об операции без добровольного согласия. И после всех этих процедур коллеги из МВД направляют уведомление в Банк России, что по уголовному делу к ним обратился такой-то гражданин, спор регулирован в досудебном порядке, и предлагают нам рассмотреть вопрос о выводе из нашей базы», — рассказал Уваров.

Он отметил, что чаще всего за реабилитацией обращаются граждане, чьи счета были заблокированы после сделок, связанных с продажей криптовалюты. Такие схемы в ЦБ ранее называли «треугольниками».

«Это касается тех лиц, которые связаны с продажей или покупкой криптовалюты. Когда они продали криптовалюту, а потом якобы им перечисляют денежные средства за криптовалюту, но по факту это украденные денежные средства у других людей», — пояснил Уваров.

По его словам, в планах ЦБ — «отточить» механизм реабилитации и «немножко почистить базу». При этом он подчеркнул: «Большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. То есть основная масса людей, которые попадают в базу, находится там обоснованно». В разговоре с РБК он не дал оценок, какая часть клиентов потенциально может быть исключена из базы через новый механизм реабилитации.

«Цифры я называть не буду, мы посмотрим. Но я хочу подтвердить тот факт, что мы держим курс на то, чтобы в базе остались те люди, которые должны там находиться, а не те, которые туда попали по стечению обстоятельств», — подчеркнул Уваров.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор немного «перегнул палку» с блокировками счетов граждан на фоне борьбы с мошенничеством.