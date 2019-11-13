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Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб.
Разработчики пояснили, что созданный логотип представляет собой «холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом»
Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

В рамках пленарного заседания на тему «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты», которое было приурочено к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, представили новый логотип города. Им стало «бирюзовое солнце» с надписью «Санкт-Петербург» или Saint Petersburg, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма города.

На мероприятии показали несколько изображений с логотипом города. На первых двух изображен круг бирюзового цвета с названием Петербурга на русском и английском языках. Компания-создатель логотипа сообщила, что написанные определенным шрифтом буквы «Е» в слове «Петербург» символизируют разводные мосты. Еще на четырех изображениях эти логотипы разместили на фоне «Лахта центра», Исаакиевского собора и стрелки Васильевского острова.

По словам генерального директора агентства SPN Communications Андрея Баранникова, которое занималось разработкой логотипа, проект стал уникальным. «Многие думали, что мы работаем только над визуализацией. В реальности мы работали лишь 10% над визуальной частью. Оставшиеся 90% занимались разработкой документов», — цитирует Баранникова «Петербургский дневник».

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».

Разработчики отметили, что логотип может быть не только бирюзовым. В частности, для брендинга товаров он может быть розовым, в материалах для инвесторов — коралловым, для продвижения комфортной среды — зеленым, для образования — желтым. Шрифт, использованный при создании логотипа, — адаптивный и широкий, и в дальнейшем его можно будет использовать на сувенирной продукции, билбордах и в презентациях. «Мы не занимались разработкой визуальных образов. В первую очередь мы работали над идеей. В основе метабренда Петербурга лежит идея о городе личностей. Здесь они раскрывают свой потенциал», — отметил Калинчук.

Как сообщает «Фонтанка», SPN Communications разработало бренд Петербурга по поручению городского правительства еще год назад. В прошлом месяце в Сеть утек один из вариантов символики — изображение с лицом Петра I со знаменитой картины Поля Делароша на фоне бирюзового круга и лозунгом Create the Great (Создавать великое. — РБК). На разработку метабренда из городского бюджета было выделено чуть больше 7 млн руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: логотип, Петербург
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