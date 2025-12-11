Bloomberg узнал о планах Орбана стать президентом и провести реформы

Орбан рассматривает возможность занять пост президента Венгрии и увеличить его полномочия на фоне грядущих парламентских выборов и вероятного проигрыша ФИДЕС, пишет Bloomberg. Орбан занимает пост премьера с 2010 года

Виктор Орбан (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает идею занять президентское кресло и изменить законодательство, чтобы у президента республики было больше влияния, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, изучение этого вопроса происходит на фоне результатов некоторых опросов, которые показывают преимущество венгерской оппозиции в преддверии парламентских выборов, намеченных на апрель следующего года. В оппозиционной партии «Тиса» допускают, что Орбан может провести президентскую реформу, говорит собеседник агентства, знакомый с позицией руководства партии.

Венгрия — парламентская республика, лидером страны является премьер-министр, а президент обладает ограниченными полномочиями и в основном выполняет церемониальные функции. Например, президент Венгрии может накладывать вето на законы или отправлять их на пересмотр в Конституционный суд, а также предлагать законопроекты. Венгерского президента выбирает Национальное собрание (парламент) путем тайного голосования сроком на пять лет. С прошлого года этот пост занимает бывший глава Конституционного суда Тамаш Шуйок, который считается соратником Орбана.

Накануне, 10 декабря, венгерский парламент одобрил законопроект партии Орбана ФИДЕС, который затрудняет отстранение президента от должности. Если раньше парламент мог объявить президента недееспособным простым большинством голосов, то теперь это решение требует проверки Конституционного суда, который может признать его незаконным и отклонить. Конституционный суд Венгрии сейчас возглавляет Питер Полт, соратник Орбана, отмечает Euractiv.

Как пишет Bloomberg, Орбан может принять решение занять пост президента при любом исходе ближайших парламентских выборов. В случае победы его партии ФИДЕС он может уделить основное внимание внешней политике страны, а внутреннюю политику оставить «надежному союзнику» Яношу Лазару, который занимает пост министра строительства и транспорта.

В случае проигрыша ФИДЕС и победы «Тисы» на посту президента Орбан может подорвать способность лидера оппозиционной партии Петера Мадьяра вернуть Венгрии статус лояльного члена Евросоюза после многих лет критики политики страны под руководством Орбана. Однако этот путь может быть рискованным, если его сочтут противоречащим воле народа, подчеркивает собеседник Bloomberg, знакомый с этим подходом.

Виктору Орбану 62 года. Впервые он занял пост премьера после победы ФИДЕС на выборах в 1998 году, когда ему было 35 лет. Затем ФИДЕС два раза уступила на парламентских выборах Соцпартии. В 2010-м ФИДЕС смогла сформировать коалицию с Христианско-демократической народной партией, и Орбан вернулся на пост премьера. С тех пор он остается лидером Венгрии.

Bloomberg отмечает, что в ноябре Орбан заявил, что после каждой победы ФИДЕС рассматривал возможность перехода к президентской системе, но отказывался от этого. Однако, по словам политических инсайдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg, в связи с малой вероятностью победы ФИДЕС на грядущих выборах он может принять иное решение.