 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,45 2 2,2 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,4 x 3,45 2 3,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,4 x 4,9 2 7,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 3 x 3,4 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,75 x 3,75 2 4,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,67 x 4,2 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,1 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,9 x 22 2 1,2
Спорт⁠,
0

Коростелев рассказал о встрече с выступавшим против допуска россиян Клебо

Коростелев заявил о встрече в Давосе с выступавшим против допуска россиян Клебо
Клебо ранее не поддержал решение CAS о допуске россиян, но сказал, что не будет из-за них бойкотировать соревнования. Коростелев, получивший допуск к отбору на Игры, сказал, что норвежец уже поприветствовал его в Давосе
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев заявил в эфире «Матч ТВ», что уже встретился с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо, который ранее поддерживал отстранение россиян.

Коростелев накануне получил нейтральный статус и сможет выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

По словам лыжника, он узнал о допуске на тренировке, с ним катались американец и итальянец, которые его поздравили.

На вопрос о том, что скажет Клебо, Коростелев заявил, что уже видел норвежца. «Я поприветствовал его, а он — меня», — добавил лыжник.

Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду
Спорт
Савелий Коростелев

Клебо после решения Спортивного арбитражного суда о допуске россиян заявил, что не может повлиять на этот вердикт, но и не будет бойкотировать из-за этого Игры.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал Vseprosport, что норвежцы могут говорить негативные вещи только за глаза, а если Коростелев получит допуск к отбору на Олимпиаду, «тот же Клебо с широченной улыбкой будет подходить к нему, обнимать, и все будет хорошо».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Йоханнес Клебо
Материалы по теме
Каковы шансы российских лыжников отобраться на Олимпиаду-2026
Спорт
Лыжник Коростелев сам заплатил ₽200 тыс. за заявку на нейтральный статус
Спорт
Клебо не будет бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 16:59
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Сложность майнинга биткоина упала третий раз подряд. О чем это говорит Крипто, 17:14
Геосервис 2ГИС объявил о внедрении помощника с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 17:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:05
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии Спорт, 17:05
Польский генерал рассказал о судьбе Калининграда при конфликте с Россией Политика, 17:05
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Вучич рассказал фон дер Ляйен о полученном послании из Москвы Политика, 16:52
E-mail-рассылки теряют эффективность: как это исправить Образование, 16:44
Путин обсудил переход Северска под полный контроль России Политика, 16:43
ИИ пришел в адвокатуру: кого он оставит без работыПодписка на РБК, 16:38
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Минобороны опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета Политика, 16:37
RMC Sport узнал, что автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча Спорт, 16:35