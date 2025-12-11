Коростелев заявил о встрече в Давосе с выступавшим против допуска россиян Клебо

Коростелев рассказал о встрече с выступавшим против допуска россиян Клебо

Клебо ранее не поддержал решение CAS о допуске россиян, но сказал, что не будет из-за них бойкотировать соревнования. Коростелев, получивший допуск к отбору на Игры, сказал, что норвежец уже поприветствовал его в Давосе

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев заявил в эфире «Матч ТВ», что уже встретился с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо, который ранее поддерживал отстранение россиян.

Коростелев накануне получил нейтральный статус и сможет выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

По словам лыжника, он узнал о допуске на тренировке, с ним катались американец и итальянец, которые его поздравили.

На вопрос о том, что скажет Клебо, Коростелев заявил, что уже видел норвежца. «Я поприветствовал его, а он — меня», — добавил лыжник.

Клебо после решения Спортивного арбитражного суда о допуске россиян заявил, что не может повлиять на этот вердикт, но и не будет бойкотировать из-за этого Игры.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал Vseprosport, что норвежцы могут говорить негативные вещи только за глаза, а если Коростелев получит допуск к отбору на Олимпиаду, «тот же Клебо с широченной улыбкой будет подходить к нему, обнимать, и все будет хорошо».