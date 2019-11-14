Получай российское

Вице-премьер Юрий Борисов предложил жестко квотировать государственные закупки

Вице-премьер Юрий Борисов предложил обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, назвав примером удачной господдержки действия США в 1980-е. Нужен гибкий подход, указывают эксперты

Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов». Нужно оперативно принять меры, которые «позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов», заявил глава государства в понедельник, 11 ноября.

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.

«Покупай российское»

По данным собеседников РБК, вице-премьер на совещании выступил с докладом «О локализации производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов» (проект доклада есть в распоряжении РБК).

Борисов обратился к опыту США и привел в пример действующие законы «Покупай американское» (1933 года) и «Покупай, Америка» (1982 года), которые содержат меры жесткого протекционизма в интересах американского производителя. «Например, при государственных закупках могут вводиться требования к поставке продукции исключительно американскими производителями с установлением 50-процентной доли по локализации ее производства. Если оплот демократии и либерализма делает все для поддержки отечественного производителя, то чем мы [Россия] хуже?» — говорится в документе.

В 2018 году темп роста выручки ОПК снижался из-за невозможности компенсировать падение гособоронзаказа приростом выпуска гражданской продукции, указал Борисов. Для перехода к росту оборонке требуется доступ на рынок госзакупок, в первую очередь в рамках нацпроектов, а также компаний с госучастием с конкурентоспособной продукцией̆, необходимой заказчику, считает Борисов.

Основные успешные проекты ОПК (среди них он называет заказ на 175 самолетов МС-21, контракт на 6,33 млрд руб. «Алмаз-Антея» с «Газпромом» на оборудование для систем подводной добычи углеводородов и др.) по продвижению гражданской продукции на внутренний рынок «находятся за чертой нацпроектов и продвигаются в ручном режиме». «Для продвижения отечественной продукции в нацпроекты мы применяем существующие механизмы запретов, ограничений и преференций по цене. Зная, как заказчики умеют манипулировать характеристиками продукции на торгах, у нас большие сомнения по поводу ожидаемых результатов», — указано в документе.

Закрепить систему квотирования российских товаров на госзакупках вице-премьер предложил корректировками в 44-й и 223-й федеральные законы. Размер доли 50% обоснован данными Минпромторга по оценке возможностей российской промышленности для выполнения нацпроектов, отмечается в документе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце октября поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС внести до 2 декабря предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у российских производителей при реализации национальных проектов и госпрограмм.

Квоты для госзаказа

Борисов предлагает распространить квоты не только на госзакупки в рамках нацпроектов, но и на весь госзаказ. «В 223-м законе предлагаем установить право правительству определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием», — говорится в документе.

Что предложил Юрий Борисов для введения квотирования на госзакупках: запретить использовать дополнительные характеристики товаров относительно действующих каталожных описаний; учитывать заявки российских поставщиков при определении начальных (максимальных) цен контрактов; установить обязательное условие предоставления межбюджетных трансфертов — осуществление закупок в объеме не менее 50% российской продукции; запретить допуск иностранной продукции в рамках нацпроектов при наличии отечественных аналогов;

использовать двухэтапную процедуру торгов — сначала между российскими поставщиками, а если таковых не находится — то с привлечением всех остальных.

Чтобы эти меры выполнялись, Борисов предложил ввести новый ключевой показатель эффективности (KPI) «доля российских товаров в объеме закупок» для министров и губернаторов.

В аппарате вице-премьера Борисова заявили РБК, что совещание у президента проходило в закрытом режиме, и отказались комментировать его детали и итоги. «Наша позиция относительно диверсификации ОПК и устойчивости российской экономики в условиях санкционных рисков известна, и она не изменилась. Доступ отечественного производителя к внутреннему рынку необходимо значительно расширить. В первую очередь за счет участия предприятий ОПК в нацпроектах. Дополнительных средств из бюджета не потребуется», — заявили в аппарате вице-премьера. Также в аппарате отметили, что в ходе подготовки предложений, вошедших в доклад Борисова, была проведена работа со всеми заинтересованными сторонами, включая федеральные ведомства и компании с госучастием, «и эта работа продолжается».

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что увеличения доли госзакупок у российских производителей можно добиться за счет расширения применения ограничивающих доступ иностранцев к закупкам ценовых преференций и принципа «третий лишний». «Дмитрий Козак всегда поддерживал применение принципа «третий лишний» или ценовой преференции, в том числе в этом сегменте закупок», — сказал РБК его представитель Илья Джус.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минфин. Представитель Минпромторга отказался от комментария, сославшись на закрытый формат совещания у президента.

Проблемы с оборонзаказом Ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в ноябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК. Владимир Путин отмечал, что объем ГОЗ будет сокращаться после 2020 года, в связи с тем что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года. Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030 году — 50%. По итогам 2018 года она составляла 20,9%.

Гибкий подход

Сложившаяся система закупок не отвечает интересам государства и налогоплательщиков, добросовестных заказчиков и поставщиков, характеризуется высокими коррупционными рисками и неэффективной системой контроля, считает директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. По 44-му федеральному закону главным способом госзакупок (на него приходится 60%) является аукцион, в рамках которого основным критерием для торгов является цена.

Введение системы квот на госзакупках для российских производителей может серьезно поддержать малый и средний бизнес в регионах, считает Ульянов. При этом подход должен быть гибким, необходимо проанализировать, для каких отраслей следует вводить требование 50%, а для каких нужно снизить порог, продолжил он. «Принимая меры господдержки, нужно иметь в виду текущее состояние отечественного производства. Если лекарства российского производства есть, но они не лечат, то, конечно, их закупать нельзя», — сказал Ульянов. Квотирование — это рыночный механизм, но его нельзя абсолютизировать, предупредил он.

Идея 50-процентного порога для всех госзакупок выглядит искусственной, на рынке есть секторы, в которых Россия объективно зависит от внешних поставок, например в сфере здравоохранения, заявил РБК директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев. Идея преференций для отечественных производителей на фоне того, что происходит в США и других странах, может обсуждаться, но более предметно, полагает Яковлев.

«Подход, при котором бюджет должен будет платить через закупки для госпредприятий и бюджетных организаций за менее качественные и более дорогие поставки российских комплектующих или технологий, не представляется правильным», — считает эксперт. Более разумным, на его взгляд, был бы подход, при котором правительство заранее объявляет о введении «порогов» для разных отраслей, вступающих в силу, например, через два или три года. Он позволил бы учесть специфику секторов и дал бы время бизнесу на адаптацию к новым условиям, пояснил Яковлев.

Национальные проекты сформированы для выполнения майского указа президента до 2024 года. Стоимость реализации всех 12 нацпроектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Из них 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).

Объем госзакупок в России в 2018 году вырос до 6,79 трлн с 6,3 трлн руб. в 2017 году, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.