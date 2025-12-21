Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений

Video

Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за высокую оценку двусторонних отношений. Об этом президент России заявил в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях», — отметил Путин.

Он добавил, что многие в России обратили внимание на слова Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также в официальном заседании Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).