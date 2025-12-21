 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений

Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений

Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений
Video

Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за высокую оценку двусторонних отношений. Об этом президент России заявил в ходе переговоров в Санкт-Петербурге.

«Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и наших отношениях», — отметил Путин.

Он добавил, что многие в России обратили внимание на слова Лукашенко.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Политика
Фото:пресс-служба Президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также в официальном заседании Высшего Евразийского экономического совета — ключевого органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Александр Лукашенко заявление междунарождные отношения
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург
Политика
Путин проведет в Петербурге неформальную встречу глав государств СНГ
Политика
В Кремле допустили встречу Путина с крупным бизнесом на следующей неделе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
«Украинская правда» нашла Миндича в Израиле Политика, 17:49
В Думе сообщили о разработке проекта, меняющего лимит на подарки учителям Общество, 17:45
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом Общество, 17:11
Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений Общество, 16:47
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи Спорт, 16:45
В Европе заявили о предательстве Макрона из-за его позиции по активам Политика, 16:28
Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса Общество, 16:24
Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе Политика, 16:22
Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством Политика, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Депутат извинился за грубую критику конкурса «Молодежная столица России» Общество, 15:55