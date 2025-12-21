 Перейти к основному контенту
Общество
Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом

Фото: Igor0077 / Shutterstock
Фото: Igor0077 / Shutterstock

В Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За последний час поступило 105 жалоб, за сутки — 1652. Некоторые абоненты сообщают, что не работают даже сайты и приложения из «белого списка».

По данным «Фонтанки», проблемы наблюдаются в центре города.

Жители Петербурга вновь сообщили о проблемах с мобильным интернетом
Технологии и медиа
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

15 декабря жители Санкт-Петербурга также сообщали о проблемах с интернетом. О перебоях с подключением власти предупреждали с начала декабря.

В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга ранее поясняли, что в районах, граничащих с Ленобластью, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Санкт-Петербург Интернет мобильный интернет сбои

