Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом
В Санкт-Петербурге наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
За последний час поступило 105 жалоб, за сутки — 1652. Некоторые абоненты сообщают, что не работают даже сайты и приложения из «белого списка».
По данным «Фонтанки», проблемы наблюдаются в центре города.
15 декабря жители Санкт-Петербурга также сообщали о проблемах с интернетом. О перебоях с подключением власти предупреждали с начала декабря.
В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга ранее поясняли, что в районах, граничащих с Ленобластью, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности.
