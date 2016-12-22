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Борисов анонсировал появление госпрограммы по диверсификации ОПК
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Борисов анонсировал появление госпрограммы по диверсификации ОПК
Политика, 17:53
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Борисов анонсировал появление госпрограммы по диверсификации ОПК
Программа по диверсификации может быть разработана к 2023 году, но «работать сейчас ничего не мешает», заявил РБК вице-премьер. Ранее президент Владимир Путин отмечал необходимость системы, позволяющей управлять этим процессом
Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госпрограмму по диверсификации предприятий ОПК логично принимать вместе с новой Госпрограммой вооружений — в 2023 году. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Полную версию интервью читайте на сайте ​или в газете РБК 3 декабря.​

«Президент поставил вопрос диверсификации наравне с выполнением обязательств по государственной программе вооружения. Логично было бы поставить вопрос и о некоем программном документе, который бы регламентировал достижение показателей по диверсификации. Мы серьезно думаем о разработке государственной программы диверсификации», — сказал Борисов.

Вице-премьер напомнил, что работа над Госпрограммой вооружений начинается минимум за 2,5 года до ее старта. «Учитывается очень много обстоятельств: реальное состояние предприятий ОПК, их научный, технический, технологический, производственный потенциал, военная доктрина, возможные сценарии и количество конфликтов», — добавил он.

Если подходить к созданию госпрограммы по диверсификации на таком же уровне, отмечает Борисов, надо проводить аналогичную работу. По мнению Борисова, необходимо проанализировать реальные возможности предприятий ОПК по выпуску гражданской продукции, их производственные возможности, оценить их конкурентные преимущества или недостатки, разработать меры поддержки».

Ключевой темой на совещании президента Владимира Путина с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК 21 ноября в Сочи стала диверсификация промышленности.

Президент сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. «Ее, к сожалению, нет», — сказал Путин.

По словам Путина, речь идет о том, чтобы четко как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять.

«На первый взгляд, это административный подход, но, судя по всему, по‑другому невозможно, потому что еще раз хочу подчеркнуть, в целом работа идет медленно», — подытожил президент.

​​Борисов уточнил, что для принятия программы диверсификации нужно поправить несколько законов, в частности федеральный закон «О контрактной системе» и «О госзакупках».

Борисов рассказал, что госкомпании планируют обязать закупать гражданскую продукцию, которая будет производиться на предприятиях ОПК. «Мы не можем командовать частниками, а вот крупным корпорациям с государственным участием, включая госмонополии, вполне можно поставить задачи и достичь результата. Вот такого рода мероприятия обсуждались и в Сочи», — сказал он.

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В конце января 2018 года Путин заявил, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030 — 50%.

На совещании 21 ноября в Сочи Владимир Путин подчеркнул, что диверсификация ОПК — это одна из стратегических национальных задач. «Время пройдет, гособоронзаказ сократится — что делать будете? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе», — заявил президент.

Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа составляет примерно 1,5 трлн, уточнил Борисов. Владимир Путин отмечал, что объем ГОЗ будет сокращаться после 2020 года.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: президент Владимир Путин , Юрий Борисов , диверсификация , ОПК
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