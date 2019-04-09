Игорь Сечин предложил альтернативу ценовой заморозке

Глава «Роснефти» раскритиковал нерыночные методы регулирования топливного рынка

В письме премьеру Дмитрию Медведеву глава «Роснефти» указал на недостатки «ручного нерыночного регулирования цен» на бензин и предложил «системные меры». Но крупнейшие нефтяники уже завизировали итоги совещания в Белом доме

Игорь Сечин (Фото: Александр Неменов / EPA / ТАСС)

Сечин раскритиковал правительство

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором указал на риски, связанные с нерыночным регулированием правительством внутреннего топливного рынка, сообщает «Интерфакс». Федеральный чиновник уточнил РБК, что такое письмо было отправлено 29 марта.

«По факту с мая 2018 года введено ручное нерыночное регулирование цен на моторные топлива; при этом продолжают предлагаться все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, что не только создает системные риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли, но и, по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов», — пишет Сечин. Речь о том, что в конце мая 2018 года из-за резкого роста розничных цен на бензин и дизтопливо правительство договорилось с нефтяниками об их заморозке в обмен на снижение акцизов с 1 июня. В ноябре, на фоне роста оптовых цен, десять крупнейших нефтяных компаний подписали топливные соглашения с Минэнерго и ФАС, которые предполагали сдерживание цен на бензин и дизтопливо, а также возможность их увеличения с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в связи с ростом НДС с 18 до 20% и последующее увеличение, не превышающее темпов инфляции (по прогнозу ЦБ, инфляция составит 4,7–5,2%).

Срок действия соглашения истекал 31 марта, и за несколько дней до этого вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с нефтяниками, на котором было решено продлить действие соглашений до 1 июля. Компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласились на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца, говорил журналистам владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров, который подписывал соглашение в ноябре и был на совещании в правительстве 26 марта. По его словам, компаниям обещали, что соглашение продлевается в последний раз. За сдерживание цен на внутреннем рынке нефтяникам также пообещали увеличить компенсации — демпфирующую надбавку, но источник ее финансирования пока не определили.

Кроме того, правительство решило начать консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов (выдачи разрешений на экспорт только при условии поставок определенного объема топлива на внутренний рынок), рассказывал представитель Козака. С критикой этого предложения выступил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. «Мое отношение — отрицательное. Поскольку я считаю, что мы и так уже зарегулировали нефтяную отрасль, и вводить еще один инструмент администрирования и регулирования мне представляется чрезмерным», — заявил он 28 марта. «С одной стороны, мы регулируем розничные цены, с другой стороны, у нас есть демпфер, который не является оптимальным, потом у нас есть соглашение (о стабилизации цен на топливо), у нас есть возможность повышения экспортных пошлин нефти и нефтепродуктов, соответственно, еще пытаемся ввести пятый инструмент», — перечислял он.

В ответ на письмо Сечина и критику других нефтяников пресс-служба правительства в понедельник, 8 апреля, прислала ссылку на сообщение, размещенное на сайте Белого дома, об итогах совещания у Козака 26 марта. В нем говорится о «принятии к сведению» обязательств «Роснефти», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа и еще семи крупнейших нефтяных компаний по обеспечению топливом внутреннего рынка во втором квартале 2019 года на условиях, определенных соглашениями между ними, Минэнерго и ФАС, заключенными в ноябре 2018 года. По итогам этого совещания был подписан протокол, который «содержит визы руководителей крупнейших нефтяных компаний», подчеркивается в сообщении.

При этом Сечин в своем письме Медведеву указывает, что меры, принятые по итогам этого совещания, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, сообщает «Интерфакс». Представитель «Роснефти» отказался это комментировать. Подписание протокола означает лишь факт ознакомления с его содержанием, но его нельзя приравнять к соглашению с правительством, добавил источник в одной из крупных нефтяных компаний.

Что предлагает «Роснефть»?

Внутренний рынок бензина и дизтоплива в России сбалансирован, что дает возможность перейти к рыночным механизмам регулирования, пишет Сечин. ​В качестве «системной меры» он предлагает уже с мая 2019 года перейти на новый способ развития рынка, закрепив в лицензионных соглашениях для нефтяных компаний обязанность перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на рынок бензин и другие светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (за исключением проектов СРП и поставок в Белоруссию). С такой инициативой «Роснефть» выступала еще в прошлом году и ее уже поддержало правительство, напоминает Сечин.

Глава «Роснефти» также допускает, что можно будет проводить обмен («свопирование») доли обязательного объема перерабатываемой нефти на «корзину светлых нефтепродуктов». То есть компании, имеющие свободные мощности по переработке в России, могли бы покупать нефть у добывающих структур по договорной цене, а затем выдавать им произведенные из этого сырья нефтепродукты за определенную плату. Ставка процессинга может быть установлена ФАС для каждого из НПЗ, пишет Сечин, которого цитирует «Интерфакс». Кроме того, вертикально интегрированные компании могли бы помогать в продаже бензина и дизтоплива по рыночной цене производителям, у которых отсутствуют собственные трейдинговые подразделения.

По данным «Интерфакса», Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Козаку подготовить позицию по предложенным мерам. РБК направил запросы их представителям.

«Разумеется, соответствующие экспертные подразделения администрации президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке. Разумеется, это осуществляется во взаимодействии с правительством. Этот вопрос неоднократно рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле. Это абсолютно нормальная практика», — заявил журналистам 8 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя письмо Сечина. Но он подчеркнул, что письмо адресовано Медведеву, поэтому основные комментарии «должны идти» из правительства. РБК направил запросы в пресс-службы ФАС и Минэнерго, которые от имени правительства заключали топливные соглашения с нефтяниками.

Крупные компании и так перерабатывают более 17,5% нефти, добываемой в России, на своих заводах, поэтому предложенная «Роснефтью» мера может повлиять лишь на мелкие компании, замечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но и такое регулирование не нужно, уверен он. «Так или иначе ручное регулирование в долгосрочной перспективе вредит рынку, потому что негативно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли. В моем понимании, самое логичное было отпустить цены, чтобы они определялись рыночным путем, а для снижения темпов их роста нужно сокращать налоговую составляющую в ценах, например снижать или постепенно отменять акцизы», — заключил Полищук.