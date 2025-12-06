В результате обстрелов в Горловке погибла женщина, ранены двое мирных жителей

В Горловке при обстреле погибла женщина, ранены еще двое

Разрушенный дом в посёлке Короленко (Центрально-Городской район Горловки) (Фото: Prikhodko1970 / Telegram)

В результате украинской атаки в Горловке погибла мирная жительница, еще двое жителей получили ранения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в телеграм-канале.

По его словам, обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и в поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.

За прошедшие сутки над российскими регионами было сбито 366 беспилотников, сообщает Минобороны.