В Горловке при обстреле погибла женщина, ранены еще двое
В результате украинской атаки в Горловке погибла мирная жительница, еще двое жителей получили ранения. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в телеграм-канале.
По его словам, обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и в поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.
За прошедшие сутки над российскими регионами было сбито 366 беспилотников, сообщает Минобороны.
