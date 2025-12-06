Макгрегор заявил о желании провести чемпионский бой в UFC с Махачевым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что хотел бы провести поединок против россиянина Ислама Махачева
«Я определенно хочу сразиться за пояс в полусреднем весе, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах. Это хороший бой — левша против левши. Он показал хорошее выступление. У него хватило смелости подняться в весе. Я жду этого боя. Посмотрим, что произойдет», — цитирует Макгрегора телеграм-канал UFC.
Махачева в ноябре единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену, отобрав у австралийца чемпионский пояс. Махачев первым из России выиграл два чемпионских титула в UFC. Ранее он был чемпионом в легком весе. В мае россиянин освободил этот титул, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.
Макгрегор свой последний бой провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.
Сейчас Макгрегор отбывает 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она завершится 20 марта 2026-го.
