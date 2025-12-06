Bloomberg сообщил о решающей фазе конфликта на Украине
Российско-украинский конфликт близок к потенциально переломному моменту на фоне раскола между Европой и США, пишет Bloomberg.
США опубликовали 5 декабря новую стратегию национальной безопасности, в которой раскритиковали Европу за слабость и предрекли ей «полное уничтожение», если ничего не будет предпринято.
Как пишет агентство, европейские лидеры встревожены попытками США заключить мирное соглашение, разработанное вместе с Россией, что подорвало доверие к Белому дому и вызвало «экзистенциальные вопросы»: сможет ли Европа себя защитить, если НАТО распадется?
Российские войска заняли Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республики и Волчанск в Харьковской области, сообщил в конце ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что взятие Волчанска «создает условия для продвижения всей группировки войск».
Покровск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили