Военная операция на Украине
0

Bloomberg сообщил о решающей фазе конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российско-украинский конфликт близок к потенциально переломному моменту на фоне раскола между Европой и США, пишет Bloomberg.

США опубликовали 5 декабря новую стратегию национальной безопасности, в которой раскритиковали Европу за слабость и предрекли ей «полное уничтожение», если ничего не будет предпринято.

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Как пишет агентство, европейские лидеры встревожены попытками США заключить мирное соглашение, разработанное вместе с Россией, что подорвало доверие к Белому дому и вызвало «экзистенциальные вопросы»: сможет ли Европа себя защитить, если НАТО распадется?

Российские войска заняли Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республики и Волчанск в Харьковской области, сообщил в конце ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что взятие Волчанска «создает условия для продвижения всей группировки войск».

Покровск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Военная операция на Украине Россия Украина
