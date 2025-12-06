Каллас назвала, в чем согласна с США в критике Европы
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас согласилась с одним из тезисов в новой доктрине национальной безопасности США, посвященном Европе. Дипломат выступила на форуме в Катаре. Видео опубликовала Еврокомиссия.
«Я прочла часть, посвященную Европе. Остальное не читала. Конечно, критики много, но, думаю, что-то в ней справедливо. Европа недооценивает свои силы по отношению к России, например. Я имею в виду, нам стоит быть более уверенными в себе», — сказала Каллас.
США остаются главным союзником Европы, продолжила она. Хотя Соединенные Штаты и Евросоюз не всегда сходились во взглядах по разным вопросам, «общий принцип все еще существует», отметила дипломат.
Накануне, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. В документе, в частности, озвучено требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что у европейских чиновников есть нереалистичные ожидания по поводу урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.
Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Европе политику президента Дональда Трампа сравнивают с «американскими горками», например, потому что считали, что Украина сейчас «в лучшем положении» и что США движутся к более жесткому курсу, вводя санкции против энергокомпаний России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили