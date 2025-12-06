Каллас назвала, в чем согласна с США в критике Европы

Кая Каллас (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас согласилась с одним из тезисов в новой доктрине национальной безопасности США, посвященном Европе. Дипломат выступила на форуме в Катаре. Видео опубликовала Еврокомиссия.

«Я прочла часть, посвященную Европе. Остальное не читала. Конечно, критики много, но, думаю, что-то в ней справедливо. Европа недооценивает свои силы по отношению к России, например. Я имею в виду, нам стоит быть более уверенными в себе», — сказала Каллас.

США остаются главным союзником Европы, продолжила она. Хотя Соединенные Штаты и Евросоюз не всегда сходились во взглядах по разным вопросам, «общий принцип все еще существует», отметила дипломат.

Накануне, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. В документе, в частности, озвучено требование к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что у европейских чиновников есть нереалистичные ожидания по поводу урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.

Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Европе политику президента Дональда Трампа сравнивают с «американскими горками», например, потому что считали, что Украина сейчас «в лучшем положении» и что США движутся к более жесткому курсу, вводя санкции против энергокомпаний России.