Посол США при НАТО назвал «очень низким» риск нападения России

Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Россия вряд ли нападет на НАТО. Видео его выступления опубликовал DRM News на YouTube-канале.

«Так что я просто не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет. Вероятность, я думаю, будет очень низкой», — сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что США и все страны — члены НАТО с большой серьезностью относятся к обязательствам по ст. 5 договора альянса. НАТО проводит учения и постоянно «ищет способы стать сильнее». Вместе с тем дипломат заявил, что Россия непредсказуема, а потому союзникам нельзя показывать слабость.

Североатлантический договор — это основополагающий документ НАТО. Пятая статья документа закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине
Политика
Джеймс Ставридис

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но, если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас». По его словам, у России нет никаких резонов нападать на страны альянса.

В НАТО ответили, что российская армия сейчас не способна победить Европу военным путем, подчеркнув, что альянс «един как никогда» в вопросе защиты своих союзников.

