Посол США при НАТО назвал «очень низким» риск нападения России
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Россия вряд ли нападет на НАТО. Видео его выступления опубликовал DRM News на YouTube-канале.
«Так что я просто не думаю, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет. Вероятность, я думаю, будет очень низкой», — сказал Уитакер.
Он подчеркнул, что США и все страны — члены НАТО с большой серьезностью относятся к обязательствам по ст. 5 договора альянса. НАТО проводит учения и постоянно «ищет способы стать сильнее». Вместе с тем дипломат заявил, что Россия непредсказуема, а потому союзникам нельзя показывать слабость.
Североатлантический договор — это основополагающий документ НАТО. Пятая статья документа закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но, если Европа начнет войну, Москва готова «прямо сейчас». По его словам, у России нет никаких резонов нападать на страны альянса.
В НАТО ответили, что российская армия сейчас не способна победить Европу военным путем, подчеркнув, что альянс «един как никогда» в вопросе защиты своих союзников.
