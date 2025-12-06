На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание по линии «Днепровская»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции восстановлено устойчивое внешнее электроснабжение после временного отключения обеих высоковольтных линий. В работу введена линия 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в телеграм-канале.

Ранее для обеспечения собственных нужд ЗАЭС была временно задействована линия 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас станция работает по двум линиям.

Радиационная обстановка на территории станции и прилегающих районов остается в пределах нормы. Мониторинг показал, что радиационный фон соответствует уровням нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных природных значений.

В ночь на 6 декабря обе линии, обеспечивавшие энергоснабжение ЗАЭС, отключились вследствие срабатывания автоматической защиты. Станция в течение нескольких часов находилась в режиме полной изоляции от внешней сети. Для обеспечения собственных нужд были штатно запущены резервные дизель-генераторы — все системы безопасности работали в нормальном режиме.

Этой осенью Запорожская АЭС месяц оставалась без внешнего электроснабжения — с 23 сентября по 23 октября. Весь этот период станция работала за счет резервных дизель-генераторов.

Подачу электроэнергии на объект удалось восстановить после ремонта линии электропередачи «Днепровская», которая была выведена из строя 23 сентября в результате украинской атаки. Для проведения восстановительных работ требовался режим тишины — Россия поставила этот вопрос перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта. Позднее в МИД России заявили, что Киев предоставил гарантии безопасности для восстановления ЛЭП.