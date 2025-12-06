 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание по линии «Днепровская»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции восстановлено устойчивое внешнее электроснабжение после временного отключения обеих высоковольтных линий. В работу введена линия 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС в телеграм-канале.

Ранее для обеспечения собственных нужд ЗАЭС была временно задействована линия 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас станция работает по двум линиям.

Радиационная обстановка на территории станции и прилегающих районов остается в пределах нормы. Мониторинг показал, что радиационный фон соответствует уровням нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных природных значений.

Российские войска заняли Червоное в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ночь на 6 декабря обе линии, обеспечивавшие энергоснабжение ЗАЭС, отключились вследствие срабатывания автоматической защиты. Станция в течение нескольких часов находилась в режиме полной изоляции от внешней сети. Для обеспечения собственных нужд были штатно запущены резервные дизель-генераторы — все системы безопасности работали в нормальном режиме.

На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение
Политика
Запорожская АЭС

Этой осенью Запорожская АЭС месяц оставалась без внешнего электроснабжения — с 23 сентября по 23 октября. Весь этот период станция работала за счет резервных дизель-генераторов.

Подачу электроэнергии на объект удалось восстановить после ремонта линии электропередачи «Днепровская», которая была выведена из строя 23 сентября в результате украинской атаки. Для проведения восстановительных работ требовался режим тишины — Россия поставила этот вопрос перед МАГАТЭ. 18 октября агентство сообщило о начале ремонта. Позднее в МИД России заявили, что Киев предоставил гарантии безопасности для восстановления ЛЭП.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
АЭС восстановление Запорожская АЭС электроснабжение
Материалы по теме
Запорожская АЭС ночью временно потеряла внешнее электроснабжение
Политика
На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Политика
На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:42
Как выбрать грузовик, который эффективно работает на бизнес Autonews, 16:45
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:44
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла финал Гран-при Спорт, 16:38
Илон Маск призвал упразднить Евросоюз Политика, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
«Спартак» открыл трибуну в честь Никиты Симоняна Спорт, 16:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ученые раскрыли, как извержение вулканов привело к эпидемии чумы в Европе Общество, 16:17
Кадыров связал ночные взрывы на Украине с атакой беспилотников в Грозном Политика, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
«Ростов» впервые с 2023 года победил «Рубин» в матче РПЛ Спорт, 15:57
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
В Европе раскрыли плохой и очень плохой варианты из-за Трампа и Украины Политика, 15:50