Норвежские лыжники заняли первые 8 мест в скиатлоне на этапе Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона на втором этапе Кубка мира, который проходит в Тронхейме (Норвегия).
29-летний лыжник показал результат 43 минуты 49,4 секунды.
Первые восемь мест в гонке заняли норвежцы, в топ-12 их десять человек (девятым стал австриец Мика Фермойлен, 11-м — француз Матис Делож).
Второе место занял Харальд Амундсен (отставание 0,7 секунды), третьим стал Эмиль Иверсен (+0,9).
Клебо выиграл уже 101-ю в карьере гонку на этапах Кубка мира.
Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).
