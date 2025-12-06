Катар выразил недоумение решением ЕС отказаться от газа России

Саад бен Шарида аль-Кааби (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

Государственный министр по вопросам энергетики Катара и глава Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби выразил недоумение в связи с решением Европейского союза полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году, если Катар и США сократят экспорт СПГ в Европу. Министр выступил на Дохийском форуме.

«Это довольно озадачивает, я не уверен. Я имею в виду, если вы сами посмотрите на цифры. Что они будут делать, если Катар сократит поставки СПГ и американские компании [тоже]?» — заявил он (цитата по ТАСС).

Глава Qatar Energy также подчеркнул, что вывод крупных поставщиков из Европы может быть «очень пагубным» для нее. При этом перемены затронут не только нефтегазовые компании, но и весь бизнес. Он добавил, что европейцам самим решать, у кого покупать газ, и отметил готовность Катара поддерживать страны в обеспечении их потребностей, если это коммерчески оправдано для обеих сторон.

3 декабря Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа.

Регламент предусматривает постепенный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с полным запретом, который вступит в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно.

Соавторы законопроекта уточнили, что запрет вступит через шесть недель после публикации закона, при этом предусмотрен переходный период для действующих контрактов. Так, для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, а для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года. Долгосрочные контракты на импорт СПГ будут ограничены с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 30 сентября 2027-го, при условии, что цель по заполнению газовых хранилищ будет достигнута не позднее 1 ноября 2027 года.