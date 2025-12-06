Малинин выиграл финал Гран-при с мировым рекордом в произвольной программе

Фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при с мировым рекордом

В произвольной программе американский фигурист Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков, набрав 238,24 балла. Он почти на 10 баллов улучшил свой же рекорд, который был установлен в начале ноября

Илья Малинин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в японском городе Нагоя.

Малинин улучшил собственный мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла. Он исполнил семь четверных прыжков.

Предыдущий рекорд (228,97) был установлен в начале ноября на этапе Гран-при в канадском Саскатуне.

В сумме на короткую и произвольную программы Малинин набрал 332,29 балла. На втором месте японец Юма Кагияма (302,41), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (292,08).

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).