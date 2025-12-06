Фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при с мировым рекордом
Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в японском городе Нагоя.
Малинин улучшил собственный мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла. Он исполнил семь четверных прыжков.
Предыдущий рекорд (228,97) был установлен в начале ноября на этапе Гран-при в канадском Саскатуне.
В сумме на короткую и произвольную программы Малинин набрал 332,29 балла. На втором месте японец Юма Кагияма (302,41), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (292,08).
21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили