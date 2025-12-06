 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,25 x 6 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,28 x 5,8 2 10 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,79 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,72 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при с мировым рекордом

Малинин выиграл финал Гран-при с мировым рекордом в произвольной программе
В произвольной программе американский фигурист Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков, набрав 238,24 балла. Он почти на 10 баллов улучшил свой же рекорд, который был установлен в начале ноября
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии Гран-при ISU, который проходит в японском городе Нагоя.

Малинин улучшил собственный мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла. Он исполнил семь четверных прыжков.

Предыдущий рекорд (228,97) был установлен в начале ноября на этапе Гран-при в канадском Саскатуне.

В сумме на короткую и произвольную программы Малинин набрал 332,29 балла. На втором месте японец Юма Кагияма (302,41), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (292,08).

21-летний Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Илья Малинин
Материалы по теме
ISU отстранил украинскую судью за угрозы фигуристам
Спорт
«Одна из самых ярких фигуристок России». Туктамышева завершила карьеру
Спорт
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 15:02 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 15:02
В Горловке при обстреле погибла женщина, ранены еще двое Политика, 15:18
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Фигурист с русскими корнями выиграл финал Гран-при с мировым рекордом Спорт, 15:03
Катар выразил недоумение решением ЕС отказаться от газа России Экономика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Хэмилтон врезался в отбойник во время тренировки на Гран-при Абу-Даби Спорт, 14:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Bloomberg сообщил о решающей фазе конфликта на Украине Политика, 14:46
Каллас назвала, в чем согласна с США в критике Европы Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Норвежские лыжники заняли первые 8 мест в скиатлоне на этапе Кубка мира Спорт, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине Политика, 14:18
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10