Хэмилтон врезался в отбойник во время тренировки на Гран-при Абу-Даби

Время третьей сессии свободных заездов болид британца развернуло на трассе, после чего он улетел в ограждение. Пилот разбил машину, но сам не пострадал

Фото: Mark Thompson / Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон врезался в отбойник во время третьей сессии свободных заездов на Гран-при Абу-Даби, заключительного в сезоне этапа.

Британского пилота Ferrari развернуло на трассе, после чего он улетел в ограждение. Хэмилтон самостоятельно покинул поврежденный болид, не получив травм.

Квалификация Гран-при Абу-Даби пройдет позднее в субботу (17:00 мск), сама гонка — в воскресенье (16:00).

Чемпион нынешнего сезоне определится в последней гонке. На титул претендуют пилоты McLaren британец Ландо Норрис (408 очков) и австралиец Оскар Пиастри (392), а также голландец Макс Ферстаппен (396) из Red Bull, побеждавший в четырех последних сезонах.

Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете (152), в дебютном сезоне в Ferrari он ни разу не попал на подиум.