Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,34 0,26 EUR Бирж. 72,67 0,16 Brent 67,81 1,12% USD Нал. 64,92 63,99 EUR Нал. 73,38 72,32 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1292 -0,0020 BTC/USD Бирж. 3 969,50 -0,50 IMOEX 2 511,47 0,56% RTSI 1 229,57 0,10% DJIA 25 750,09 0,91% Nasdaq 7 711,20 0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+11,66%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+2,79%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,18%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+11,66%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+2,79%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,18%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 12:17
Мир в 2018 году использовал почти 100 млн барр. нефти в день Экономика, 17:40 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 17:36 Минфин США расширил санкции против Ирана Политика, 17:35 Суд в Чехии приговорил напавшего с ножом на теннисистку Квитову к 8 годам Общество, 17:34 Яровая предложила смягчить наказание подросткам за нетяжкие преступления Общество, 17:24 ЛДПР выбрала кандидата в депутаты Госдумы Политика, 17:20 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 17:15 Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости Общество, 17:10 На Украине назван лидер по затратам на избирательную кампанию Политика, 17:06 МВД предложило лишать наркозависимых водительских прав Общество, 17:06 Сколько стоит построить частный дом по проекту известного архитектора Недвижимость, 17:04 Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство Технологии и медиа, 16:56 СМИ узнали о протесте компаний против регистрации бренда Aurus в Европе Бизнес, 16:55 Уволенная из-за фото учительница ответила на предложение министра Общество, 16:38
Заморозка цен на бензин ,  
0 
Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета
Нефтяные компании согласились на предложение Дмитрия Медведева продлить соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля. Но теперь они смогут получить больше субсидий из бюджета за сдерживание цен на заправках
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заморозку цен продлили до июля

Нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта. Об этом по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака журналистам рассказали чиновники и представители нефтяных компаний. Таким образом, рост цены на топливо до конца 2019 года будет не выше инфляции (по прогнозу ЦБ, инфляция ожидается на уровне 4,7–5,2%).

Соглашения выполнили свою роль: розничные цены росли ниже инфляции, при этом запасы дизеля на рынке по сравнению с прошлым годом выросли на 30%, а бензина — на 10%, рассказал на совещании у Козака замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Стороны также договорились об изменении параметров демпфирущего механизма, что позволит увеличить компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо. По итогам совещания принято решение снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирущего механизма на 5 тыс. и 4 тыс. руб. — до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно, рассказал министр энергетики Александр Новак. Изменение демпфера обойдется бюджету в 120–190 млрд руб. в год, говорил директор департамента Минфина Алексей Сазанов «Коммерсанту» и обещал найти источник для этих новых выплат. Новак это заявление не стал комментировать.

Компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласилось на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца, рассказал владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров. По его словам, правительство обещало, что это в последний раз.

Бизнес
Глава ФАС заявил об отсутствии потенциала роста цен на бензин

Кроме того, правительство решило начать консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов (выдача разрешений на экспорт только при условии поставок определенного объема топлива на внутренний рынок), рассказал журналистам представитель Козака. «Ситуация на рынке и так стабильная, но эти решения будут являться 100-процентной гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, которые также были на совещании у Козака, отказались от комментариев.

Все три решения (продление соглашений, изменения демпфера и лицензирование экспорта) правительство обсудило на прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, представителей нефтяных компаний там не было.

Сезонный спрос и новые правила экспорта

Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен в прошлом году после весеннего всплеска цен на бензин и дизель: с 1 июня 2018 года действовала устная договоренность. А в начале ноября десять крупнейших компаний подписали соглашения с Минэнерго и ФАС, срок их действия истекает 31 марта. Тогда нефтяники обязались не повышать цены на НПЗ выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% относительно уровня прошлого года. Таким образом чиновники зафиксировали маржу на АЗС.

Экономика
Росстат отчитался о росте цен на бензин в рознице на 10% за год

Окончание действия этих соглашений совпадало с сезоном повышенного спроса на топливо, объяснял необходимость продления Козак. Вторая причина — необходимость подготовить законопроект о лицензировании экспорта. Лицензированием правительство решило заменить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты. До сих пор именно повышение пошлин правительство рассматривало как главную угрозу для нефтяников, если они нарушат соглашения и поднимут цены на топливо. Но мера слишком жесткая, признал Козак.

Новые субсидии

В прошлом году чиновники не только договорилось с нефтяниками о заморозке цен, но и придумали механизм, который позволит им компенсировать потенциальную недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок. Исторически внутренний рынок для нефтяников был премиальным по сравнению с экспортным, но в прошлом году ситуация резко изменилась, это и привело к скачку цен на топливо в России. Причины: дорогая нефть и слабый рубль. Правительство предложило субсидировать компаниям 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. по бензину и 50 тыс. руб. по дизелю). При этом если внутренний рынок опять становится премиальным, уже нефтяники начинают делиться прибылью с бюджетом.

Но в первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. Недополученная прибыль нефтяников за январь—март — 110 млрд руб., при этом за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд руб., подсчитали аналитики Vygon Consulting. Это произошло потому, что по дизелю демпфер был положительным, а по бензину — отрицательным, и нефтяники доплатили в бюджет 16 млрд руб., объяснял РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Компании несколько месяцев просили правительство изменить формулу, но Минфин выступал резко против любой корректировки.​

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на бензин
Материалы по теме
Козак анонсировал продление соглашения с нефтяниками о ценах на топливо
Экономика
России предсказали избыток бензина
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter