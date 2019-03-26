Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

Нефтяные компании согласились на предложение Дмитрия Медведева продлить соглашения о заморозке цен на топливо еще на три месяца — до 1 июля. Но теперь они смогут получить больше субсидий из бюджета за сдерживание цен на заправках

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заморозку цен продлили до июля

Нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта. Об этом по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака журналистам рассказали чиновники и представители нефтяных компаний. Таким образом, рост цены на топливо до конца 2019 года будет не выше инфляции (по прогнозу ЦБ, инфляция ожидается на уровне 4,7–5,2%).

Соглашения выполнили свою роль: розничные цены росли ниже инфляции, при этом запасы дизеля на рынке по сравнению с прошлым годом выросли на 30%, а бензина — на 10%, рассказал на совещании у Козака замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Стороны также договорились об изменении параметров демпфирущего механизма, что позволит увеличить компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо. По итогам совещания принято решение снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирущего механизма на 5 тыс. и 4 тыс. руб. — до 51 тыс. и 46 тыс. руб. за тонну соответственно, рассказал министр энергетики Александр Новак. Изменение демпфера обойдется бюджету в 120–190 млрд руб. в год, говорил директор департамента Минфина Алексей Сазанов «Коммерсанту» и обещал найти источник для этих новых выплат. Новак это заявление не стал комментировать.

Компании боялись, что правительство слишком сильно зарегулирует цены, но в итоге согласилось на продление заморозки, потому что период небольшой — всего три месяца, рассказал владелец НК «Новый поток» Дмитрий Мазуров. По его словам, правительство обещало, что это в последний раз.