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En+ стала примером вычитания
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Газета
En+ стала примером вычитания
Газета № 021 (2976) (0403)
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En+ стала примером вычитания
Американские лоббисты Олега Дерипаски объявили его жертвой «умных» санкций
Лоббисты En+ Олега Дерипаски назвали план Баркера по выводу компании из-под санкций образцом для будущих действий против российских олигархов. Такой подход нанесет удар по конкретному объекту, сохранив рабочие места, считают они
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Американская коммуникационная группа Mercury Public Affairs, нанятая En+ Олега Дерипаски в апреле 2018 года для переговоров с властями США о снятии с компании санкций, объявила так называемый план Баркера образцом для будущих действий против российских олигархов. Это следует из материалов Mercury, направленных в Минюст США.

Лоббисты En+ объявили процесс, запущенный ими совместно с управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), началом эры «умных» санкций (smart sanctions). «Такой подход принесет боль только конкретному объекту, а не невинным рабочим в США и мире», — пишут лоббисты. По их словам, основной владелец En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго») Олег Дерипаска понес «реальные, не бумажные» убытки и «почувствовал боль с самого старта реализации плана Баркера».

В письме властям США от 7 января 2019 года представитель Mercury писал, что Дерипаска потеряет $2 млрд и это самый большой финансовый удар, нанесенный когда-либо по олигарху. По оценке Bloomberg, состояние бизнесмена с 5 апреля 2018 года (санкции были введены на следующий день, 6 апреля) уменьшилось на $3,8 млрд по сравнению с концом февраля 2019-го. Исходя из оценки представителем Mercury потерь Дерипаски в $2 млрд и с учетом снижения им доли в En+ на 25%, в рамках соглашения с OFAC компания оценивалась в $8 млрд. Это равно ее рыночной стоимости на 19 декабря 2017 года, то есть за год до сделки с Минфином США. Представитель OFAC отказался от комментариев.

Как утверждают лоббисты, Дерипаска не сможет вернуть эти деньги, что отвечает целям политики США, но ситуация не затронет американский рынок алюминия и рабочие места в стране. Российский бизнесмен будет получать дивиденды на американский счет и получит к ним доступ только в том случае, если власти США снимут с него персональные санкции. «Успешная реализация плана Баркера сохранит рабочие места 100 тыс. человек в 14 странах мира», — заключают лоббисты.

На днях конгресс США опубликовал обновленный законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Речь идет о DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). В новой версии в том числе предусмотрены ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Экс-министр энергетики Великобритании лорд Баркер стал главой совета директоров En+ Group в октябре 2017 года. После того как Минфин США внес Дерипаску, а также принадлежавшие ему активы в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) в апреле прошлого года, Баркер вместе с лоббистами подготовил план, предусматривающий сокращение доли бизнесмена в En+ ниже 50% и передачу этих акций в управление структуре, которую одобрит OFAC.

Лорд Баркер раскрыл стоимость лоббирования интересов Rusal в США
Бизнес

После длительных переговоров ​Минфин США в конце января 2019 года снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», а Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до 44,95%, причем не получил за это денег. Решению Минфина противостояли демократы как в сенате, так и в палате представителей — нижней палате конгресса США. Однако поскольку в сенате не хватило голосов, чтобы довести документ до стадии голосования, демократы не смогли заблокировать это решение.

Теперь ​Дерипаска не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+. Более половины совета директоров компании заняли граждане США и Великобритании. ВТБ, ранее владевший 7,35%, стал держателем еще около 14% акций En+, однако голосовать он может лишь пакетом акций, которым владел до сделки. Еще небольшую долю получил благотворительный фонд Дерипаски «Вольное дело». Но голосовать пакетом в общем количестве 37,7% будет траст из независимых попечителей, куда входят Артур Додж (род его деятельности в En+ не уточнили), старший операционный управляющий Pegasus Capital Advisors Дэвид Крейн и юрист по корпоративным вопросам Ди-Джей Бейкер, ​а также юридическая фирма Ogier Global Nominee (Jersey) Limited. Она консультировала En+ в ходе размещения акций на Лондонской бирже осенью 2017 года.

Соглашение с ВТБ

В одном из документов Mercury также раскрываются детали соглашения между En+ и ВТБ об урегулировании долга в рамках сделки En+ с OFAC. Оказалось, что соглашение о передаче банку 14,3% акций En+ в счет погашения долга структур Дерипаски относится к двум досанкционным договоренностям — некоему кредиту от ВТБ структурам бизнесмена и форвардной сделке по акциям En+.

Форвардная сделка была заключена в декабре 2013 года между ВТБ и компаниями Eastern Carriers, Basic Element Limited и B-Finance, подконтрольными Дерипаске. По этому соглашению ВТБ мог продать Eastern Carriers все принадлежащие ему акции En+ в начале декабря 2018 года (на тот момент около 7,7% акций). В рамках форвардной сделки Basic Element и B-Finance предоставили ВТБ залог еще на 7,7% акций En+ в счет обеспечения обязательств Eastern Carriers по выкупу акций.

Кроме того, Basic Element Limited и B-Finance отдали ВТБ в залог еще 24,85% акций En+ как обеспечение долговых обязательств этих структур перед банком.

Таким образом, ВТБ, забрав 14,3%, реализовал залог на бумаги En+. У ВТБ остается еще какая-то часть долговых требований к структурам Дерипаски, но банк и OFAC договорились, что Дерипаска не сможет использовать дивиденды по незаложенным акциям En+ для выплаты оставшегося долга перед ВТБ.

Соглашение ВТБ и Дерипаски предусматривает, что банк сможет впоследствии продать акции En+ третьим сторонам, не связанным с Дерипаской, но только заручившись согласием OFAC. В En+ запрос РБК перенаправили в ВТБ, в банке пока не ответили на запрос РБК.

Введение санкций против крупнейшей за пределами Китая алюминиевой компании в мире UC Rusal взвинтило цену на металл до пика за последние шесть лет, до $2,6 тыс. за тонну, на Лондонской бирже металлов. Поскольку в случае взаимодействия с фигурантами списка SDN компании и физические лица рискуют попасть под вторичные санкции, от UC Rusal дистанцировались многие контрагенты. UC Rusal принадлежат заводы за пределами России, а американские санкции представляли риски для их деятельности, поэтому к лоббистам En+ присоединились также власти разных стран, в том числе Ирландии, где находится глиноземный завод Rusal Aughinish.

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова.
Теги: Дерипаска
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