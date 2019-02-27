Конгресс США представил обновленный законопроект о санкциях против России

На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»).
О внесении законопроекта, авторами которого стали сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (оба республиканцы), Джинн Шэхин, Боб Менендес и Бен Кардин (демократы), было объявлено еще в середине февраля.
Основные положения документа также были известны, часть из них была прописана в первой версии законопроекта, представленной в 2018 году. Тогда главными мерами, выдвинутыми сенаторами, стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. В обновленный законопроект добавлены следующие пункты:
- санкции против госбанков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;
- ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;
- санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;
- санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.