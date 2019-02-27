Конгресс США представил обновленный законопроект о санкциях против России

Ключевые положения обновленного законопроекта DASKA были известны еще в середине февраля. Документ, в частности, предполагает запрет на сделки с новым суверенным долгом России и санкции за инвестиции в СПГ-проекты

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На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций против России. Речь идет о законопроекте DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»).

О внесении законопроекта, авторами которого стали сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (оба республиканцы), Джинн Шэхин, Боб Менендес и Бен Кардин (демократы), было объявлено еще в середине февраля.

Основные положения документа также были известны, часть из них была прописана в первой версии законопроекта, представленной в 2018 году. Тогда главными мерами, выдвинутыми сенаторами, стали блокировка операций госбанков России и санкции против нового суверенного долга страны. В обновленный законопроект добавлены следующие пункты: