У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание

Сэм Деру четыре раза побеждал в чемпионате России с «Динамо» и казанским «Зенитом», а с этого года играет за «Локомотив». У него нашли рак при медосмотре

Сэм Деру (Фото: Kurt Desplenter / Keystone Press Agency / Global Look Press)

У волейболиста сборной Бельгии и новосибирского «Локомотива» Сэма Деру выявили онкологическое заболевание, ему предстоит курс химиотерапии, сообщила пресс-служба клуба.

«Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остается в команде, вместе с нами», — отметили в «Локомотиве».

Деру 33 года, он играет в России с 2019 года (с перерывом на один сезон), ранее выступал за московское «Динамо» и казанский «Зенит». С 2025 года Деру играет в Новосибирске.

Деру четыре раза побеждал в чемпионате России, выиграл с «Динамо» Кубок ЕКВ.