 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5,3 x 4,3 2 1,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,5 x 4,5 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,07 x 3,7 2 3,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,93 x 4 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,5 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,14 x 11 2 11,5 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года

Экс-защитник сборной Бельгии Глен Де Бук умер в 54 года
Трехкратный чемпион Бельгии в составе «Андерлехта» скончался после кровоизлияния в мозг
Глен Де Бук
Глен Де Бук (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Бывший защитник сборной Бельгии Глен Де Бук умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Кортрейк», который был последним в карьере Де Бука.

Де Бук 5 декабря потерял сознание дома, был доставлен в больницу, где впал в  кому  и скончался, не приходя в сознание, пишет Le Soir со ссылкой на семью.

В качестве игрока Де Бук трижды становился чемпионом Бельгии в составе «Андерлехта» (2000, 2001, 2004) и провел 36 матчей за национальную сборную, сыграв на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.

После завершения карьеры он работал  тренером. Под его руководством «Серкль Брюгге» дошел до финала Кубка Бельгии в сезоне 2009/10.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Бельгии по футболу
Материалы по теме
В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу погиб во время тренировки
Спорт
В Италии 25-летний велогонщик умер после сердечного приступа
Спорт
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года по конькобежному спорту Петрусева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:56
Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг Политика, 18:14
Upside Development расширила портфель коммерческой недвижимости Пресс-релиз, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года Спорт, 18:07
У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание Спорт, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Аналитики назвали локомотив роста цен на жилье в столичном регионе Недвижимость, 17:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами Политика, 17:54
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака Политика, 17:48
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения Общество, 17:46
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным Экономика, 17:45
Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США Политика, 17:42
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42