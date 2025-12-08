Экс-защитник сборной Бельгии Глен Де Бук умер в 54 года

Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года

Трехкратный чемпион Бельгии в составе «Андерлехта» скончался после кровоизлияния в мозг

Глен Де Бук (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Бывший защитник сборной Бельгии Глен Де Бук умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Кортрейк», который был последним в карьере Де Бука.

Де Бук 5 декабря потерял сознание дома, был доставлен в больницу, где впал в кому и скончался, не приходя в сознание, пишет Le Soir со ссылкой на семью.

В качестве игрока Де Бук трижды становился чемпионом Бельгии в составе «Андерлехта» (2000, 2001, 2004) и провел 36 матчей за национальную сборную, сыграв на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.

После завершения карьеры он работал тренером. Под его руководством «Серкль Брюгге» дошел до финала Кубка Бельгии в сезоне 2009/10.