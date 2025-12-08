 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин призвал избавить работников от «ненужных никому отчетов» и бумаг

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В России следует повышать производительность труда за счет устранения лишней бумажной работы, а не увеличения нагрузки на сотрудников, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляцию из Кремля вел ВГТРК.

«Прежде всего сокращая время на бумаги, планы, ненужные никому отчеты, те вещи, которые не имеют прямого отношения к обучению школьников, студентов, к обследованию, лечению пациентов и так далее», — сказал глава государства.

По его словам, к 2030 году меры для повышения эффективности труда должны охватить «не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых, несырьевых отраслях, а также все организации социальной сферы».

Путин призвал усилить надзор за оборотом наличных денег
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Президент напомнил, что производительность труда — это важнейший фактор, который влияет на экономическую динамику.

«Чем она выше, тем устойчивее наши компании и предприятия, тем крепче их рыночное положение и конкурентные позиции, а следовательно, шире возможности государства, доходная база бюджетов. И самое главное, выше доходы работников, их семей», — добавил он.

В 2024 году Путин поручил правительству обеспечить до конца десятилетия вхождение России в четверку крупнейших экономик мира. В октябре 2025 года во время выступления на заседании клуба «Валдай» он уточнил, что для достижения поставленной цели необходимо продолжить диверсификацию национальной экономики и повысить производительность труда.

Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин производительность труда Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
