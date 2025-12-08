 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным

Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным
Video

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил о надежде, что повышение НДС с 20% до 22% будет временным решением

«Когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

Вместе с тем президент обратил внимание, что в плане по обелению отдельных секторов экономики большая часть мероприятий, включая принятие законов, запанирована на четвертый квартал 2026 года, а НДС вырастет с начала года. Он напомнил, что при обсуждении увеличения налога «сразу возник вопрос, что собираемость не увеличится, а ухудшится».

«Потому что часть просто уйдет в тень — нельзя этого допустить <...> Я уж не говорю о том, что у нас внутриполитический календарь движется соответствующим образом, а решения эти — они серьезные, будут отражаться на некоторых секторах экономики. Если уж принимать их — принимать нужно сейчас. В открытую, прямо, честно», — подчеркнул он.

Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс 28 ноября. Они предусматривают, что с 1 января 2026 года НДС вырастет с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств и детских товаров. Кроме того, малый и средний бизнес поэтапно начнет переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 году он уменьшен до 20 млн руб. — в три раза по сравнению с текущим годом.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что повышение НДС позволит отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. Сам НДС министр называл «безболезненным налогом». Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах в размере 4,423 трлн руб.: в 2026 году — 1,187 трлн руб., в 2027-м — 1,559 трлн руб., а в 2028-м — 1,677 трлн руб.

Материал дополняется.

