Путин призвал усилить надзор за оборотом наличных денег

Фото: news_kremlin / Telegram

В рамках борьбы с теневой экономикой в России следует усилить контроль за обращением наличных денег, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляцию из Кремля вел ВГТРК.

«[Важно] кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», — сказал глава государства.

Путин призвал «действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста».

«Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от обеления рынка», — подчеркнул президент.

Ранее, в июле 2025 года, Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля. С 1 сентября 2026-го его обязаны принимать крупнейшие банки и торговые точки (с выручкой более 120 млн руб. в год). С 1 сентября 2027-го требование распространится на менее крупных игроков, на всех остальных — с 2028-го.

В правительстве неоднократно заявляли, что введение цифровой валюты станет дополнением к существующим формам денег (наличным и безналичным), но не заменит их.

По данным Центрального банка, доля безналичных платежей в России продолжает расти и по итогам первого квартала 2025 года достигла 87% от общего объема розничного оборота.