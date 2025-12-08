 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Японское метеорологическое управление (JMA) предупредило, что отдельным участкам северо-восточного побережья угрожают волны цунами высотой до 3 м.

Ранее у берегов Японии было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился в 80 км от побережья префектуры Аомори, его очаг был на глубине 50 км.

На Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения
Общество

JMA призвало жителей затронутых прибрежных регионов эвакуироваться на возвышенности, пока ведомство следит за развитием ситуации. Предупреждение о цунами было объявлено для префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ.

Ранее предупреждение об опасности цунами с волнами до 3 м в Японии прозвучало в конце июля. Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки магнитудой 7,9. Тогда волна цунами местами затопила порт города Северо-Курильска, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Авторы
Теги
Егор Алимов
Япония цунами землетрясение предупреждение
