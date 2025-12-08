В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения
Японское метеорологическое управление (JMA) предупредило, что отдельным участкам северо-восточного побережья угрожают волны цунами высотой до 3 м.
Ранее у берегов Японии было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился в 80 км от побережья префектуры Аомори, его очаг был на глубине 50 км.
JMA призвало жителей затронутых прибрежных регионов эвакуироваться на возвышенности, пока ведомство следит за развитием ситуации. Предупреждение о цунами было объявлено для префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ.
Ранее предупреждение об опасности цунами с волнами до 3 м в Японии прозвучало в конце июля. Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки магнитудой 7,9. Тогда волна цунами местами затопила порт города Северо-Курильска, а также рыбопромышленное предприятие «Алаид».
