Лорд Баркер раскрыл стоимость лоббирования интересов Rusal в США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,85 0,06 EUR Бирж. 74,96 0,19 Brent 66,05 -0,54% USD Нал. 66,16 65,45 EUR Нал. 75,45 74,59 USD ЦБ 65,89 0,13 EUR ЦБ 74,97 0,14 EUR/USD 1,1385 0,0014 BTC/USD Бирж. 3 929,70 28,20 IMOEX 2 484,07 -0,26% RTSI 1 188,41 -0,22% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,89%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+36,36%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+13,89%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 65,89 (+0,13) Quote, 12:22
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 74,97 (+0,14) Quote, 12:22
В Рязанской области произошел пожар на газопроводе Общество, 16:50 Путин потребовал «не накручивать статистику» по делам об экстремизме Общество, 16:34 Российская лыжница выиграла вторую медаль на чемпионате мира в Австрии Спорт, 16:30 Почему пользователи начали удалять аккаунты на Coinbase Крипто, 16:20 Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан Общество, 16:19 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 16:07 В Швеции задержали второго подозреваемого в шпионаже Общество, 16:03 Puma и «Манчестер сити» подписали долгосрочный контракт почти на $800 млн Бизнес, 16:02 Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Политика, 15:59 Полицейские показали Путину новый электрошокер-пистолет Общество, 15:45 «Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына Политика, 15:45 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 15:36 Как выглядит «русский Диснейленд» за полгода до открытия Недвижимость, 15:32  Subaru объвила об отзыве более 2 млн автомобилей по всему миру Бизнес, 15:32
Бизнес ,  
0 
Лорд Баркер раскрыл стоимость лоббирования интересов Rusal в США
Лорд Грегори Баркер, председатель En+, выступил перед комитетом по иностранным делам британского парламента. Он рассказал о своем отношении к Дерипаске, процессе по выводу En+ из санкционного списка и лоббистской кампании в США
Лорд Грегори Баркер (Фото: Jon Super / AP)

Английский лорд, председатель совета директоров En+ Group Грегори Баркер 27 февраля два часа отвечал на вопросы британских парламентариев в комитете по иностранным делам. Законодателей интересовали его «работа на Дерипаску», условия сделки En+ с подразделением Минфина США по санкциям OFAC, детали контракта En+ с лоббистской фирмой Mercury Public Affairs, которая также оказалась связана с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, проходящим по делу о возможных связях Трампа с Россией.

Об Олеге Дерипаске

«У меня были ограниченные взаимодействия с ним, исключительно в контексте бизнеса. Я счел его очень серьезным, очень сфокусированным, очень профессиональным. Он действительно был искренен по поводу стратегии Rusal по сокращению парниковых выбросов. Он, как я полагаю, ученый по образованию. И он, очевидно, понимал многие вещи гораздо лучше, чем я», — рассказал Баркер.

Тем не менее Баркер подчеркнул, что больше не работает на Дерипаску и представляет интересы миноритарных акционеров En+. Он отказался отвечать на вопрос, нужно или не нужно было вводить против Дерипаски персональные санкции.

О санкциях против Rusal

Санкции против En+ и Rusal в апреле 2018 года были «большим шоком для всех», в En+ была «паника», вспоминает Баркер. По его словам, Дерипаска тогда не рассматривался в числе главных претендентов на то, чтобы попасть под санкции.

В первые дни санкций Баркер не разговаривал с Дерипаской, потому что ему было нужно проконсультироваться с юристами по поводу правомочности такого общения. Затем между ними происходили «короткие разговоры», но Баркер как независимый председатель компании был прежде всего сфокусирован на том, как преодолеть «катастрофические последствия» для En+ и ее миноритарных акционеров.

Фотогалерея 
От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США

О сделке с OFAC по выведению En+ и Rusal из-под санкций

«Я потратил последние девять месяцев на то, чтобы убрать господина Дерипаску из бизнеса Rusal», — заявил Баркер.

Результатом переговоров с OFAC стало то, что Дерипаска отодвинут на позицию миноритария (его доля владения En+ снизилась с 70 до 45%, голосующая доля — максимум 35%), восемь из 12 директоров En+ — независимые, указал Баркер. «Многие эксперты считают, что это теперь хрестоматийный образец, как должна реализовываться санкционная политика», — добавил он.

О лоббистах в США

En+ в апреле 2018 года наняла американскую коммуникационную фирму Mercury Public Affairs для взаимодействия с властями США. По словам Баркера, En+ заплатила ей «£600–700 тыс.» (то есть около $900 тыс.) из расчета около $100 тыс. в месяц.

Возможно, Mercury получила еще и вознаграждение за успех (success fee) за удачный результат работы, сказал Баркер, но в любом случае это не такие большие деньги, «юристы получают больше».

Работу Mercury не стоит называть лоббированием, считает Баркер, фирма всего лишь организовывала встречи с представителями конгресса США. Лоббисты ни разу не встречались с кем-либо из OFAC или Минфина США и не оказывали никакого влияния на юридический процесс по исключению En+/Rusal из санкционного списка, подчеркнул он.

В сентябре 2018 года Пол Манафорт признался на суде, что поручал Mercury лоббировать интересы правительства Украины при Викторе Януковиче в США, не регистрируясь как официальный лоббист. Баркер утверждает, что не знал об этом, а Mercury выбрал только потому, что это была единственная лоббистская фирма в Вашингтоне, которая ему была известна за счет знакомства с одним из ее партнеров. «Если бы я об этом знал [связях фирмы с Манафортом], я бы подыскал кого-то другого», — сказал он.

О госбанке ВТБ

В рамках сделки En+ с Минфином США банк ВТБ приобрел 22% акций En+. ВТБ находится под секторальными санкциями США и в совокупности с Дерипаской по-прежнему владеет более 50% компании En+.

ВТБ находится под более мягкими ограничениями: западным контрагентам не запрещены любые сделки с банком, — отметил Баркер. Кроме того, банк по условиям соглашения с OFAC не сможет голосовать своей долей в En+.

Наконец, не нужно думать, что ВТБ и Дерипаска могут иметь общие интересы. «Это коммерческие отношения», — сказал Баркер, напомнив, что в октябре ВТБ подал в суд в Лондоне иск против компании Basic Element, принадлежащей Дерипаске.

Об обвинениях Rusal в сотрудничестве с российским ОПК

Депутаты спросили Баркера о прошлогодних сообщениях британских СМИ, согласно которым на сайте Rusal якобы содержались упоминания о поставках российскому оборонному сектору алюминиевой пудры, исчезнувшие после запросов журналистов. «Я тоже забеспокоился, когда прочел об этом в газете. Rusal не продает алюминий российскому оборонному сектору. Исторически до 2014 года такие продажи могли иметь место, после 2014-го — нет», — заверил Баркер.

Он добавил, что консультировался с ИТ-специалистами и они не обнаружили никаких следов того, что на сайте Rusal упоминались сделки с российским ОПК.

О предполагаемых связях En+ с офицером ГРУ

В декабре 2018 года Минфин США внес в санкционный список Виктора Бояркина, которого ведомство назвало бывшим офицером ГРУ, представляющим бизнес-интересы Дерипаски. «Дерипаска и Бояркин были причастны к предоставлению российской финансовой поддержки политической партии в Черногории перед выборами в стране в 2016 году», — заявил американский Минфин.

По словам Баркера, Бояркин покинул группу En+ в 2016 году, «он не является сотрудником компании». Баркер подчеркнул, что в январе 2019 года директор ЦРУ Джина Хаспел сообщила на слушаниях в сенате, что у ЦРУ нет вопросов к сделке OFAC и En+.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Баркер, En+, Rusal, американские санкции
Материалы по теме
Баркер покинул парламент Великобритании ради работы в En+
Бизнес
Шаронов рассказал о схеме взаимодействия директоров En+ с Минфином США
Политика
En+ и UC Rusal обновили советы директоров после снятия санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter