Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США
Германия скептически относится к некоторым предложениям США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. По его словам, именно их он надеется обсудить на переговорах
При этом он подчеркнул, что у Европы «есть козыри на руках».
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Мерцем по поводу мирного плана по Украине проходит в Лондоне, в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.
Мирный план, подготовленный США, обсуждается с середины ноября. Он стал темой встречи в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись 2 декабря и продлились несколько часов.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков называл вопрос территорий наиболее важным для Москвы, но отметил, что в ходе переговоров с делегацией США в Москве «компромиссного варианта найдено не было». По его словам, «некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми», но требуют обсуждения.
Материал дополняется
