Политика⁠,
0

Мерц усомнился в части пунктов мирного плана США

Video

Германия скептически относится к некоторым предложениям США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами. По его словам, именно их он надеется обсудить на переговорах

При этом он подчеркнул, что у Европы «есть козыри на руках».

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Мерцем по поводу мирного плана по Украине проходит в Лондоне, в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.

В Лондоне началась встреча Зеленского с Макроном, Мерцем и Стармером
Политика
Фото:Adrian Dennis / Reuters

Мирный план, подготовленный США, обсуждается с середины ноября. Он стал темой встречи в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись 2 декабря и продлились несколько часов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков называл вопрос территорий наиболее важным для Москвы, но отметил, что в ходе переговоров с делегацией США в Москве «компромиссного варианта найдено не было». По его словам, «некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми», но требуют обсуждения.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 17:46
Путин призвал избавиться от «ненужных никому отчетов» и бумаг Политика, 18:14
Upside Development расширила портфель коммерческой недвижимости Пресс-релиз, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-защитник сборной Бельгии Де Бук умер в 54 года Спорт, 18:07
У волейболиста «Локомотива» обнаружили онкологическое заболевание Спорт, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Аналитики назвали локомотив роста цен на жилье в столичном регионе Недвижимость, 17:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами Политика, 17:54
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49
«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака Политика, 17:48
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения Общество, 17:46
Путин заявил о надежде на то, что повышение НДС будет временным Экономика, 17:45
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42