Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами
Федеральное правительств не должно «тюкать» своих коллег в регионах в рамках работы над нацпроектами, заявил президент России Владимир Путин.
«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — сказал глава на совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что по каждому направлению реализации есть десять субъектов, у которых результаты ниже, чем у остальных регионов. Путин призвал провести основательную работу в этом направлении.
Национальные проекты установлены указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В первоначальный список вошло 12 позиций, не считая комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), однако позже он был расширен.
На сегодняшний день в России реализуется 19 национальных проектов в рамках программы развития до 2030 года. По словам главы государства, все они стартовали успешно, намечен 121 показатель для оценки их реализации.
