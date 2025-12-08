 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Федеральное правительств не должно «тюкать» своих коллег в регионах в рамках работы над нацпроектами, заявил президент России Владимир Путин.

«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — сказал глава на совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что по каждому направлению реализации есть десять субъектов, у которых результаты ниже, чем у остальных регионов. Путин призвал провести основательную работу в этом направлении.

Национальные проекты установлены указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В первоначальный список вошло 12 позиций, не считая комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), однако позже он был расширен.

На сегодняшний день в России реализуется 19 национальных проектов в рамках программы развития до 2030 года. По словам главы государства, все они стартовали успешно, намечен 121 показатель для оценки их реализации.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин регионы правительство нацпроекты
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
