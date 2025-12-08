Путин призвал правительство не «тюкать» регионы при работе с нацпроектами

Владимир Путин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Федеральное правительств не должно «тюкать» своих коллег в регионах в рамках работы над нацпроектами, заявил президент России Владимир Путин.

«Прошу коллег из правительства «не тюкать», что называется, региональные команды, а наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — сказал глава на совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что по каждому направлению реализации есть десять субъектов, у которых результаты ниже, чем у остальных регионов. Путин призвал провести основательную работу в этом направлении.

Национальные проекты установлены указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В первоначальный список вошло 12 позиций, не считая комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), однако позже он был расширен.

На сегодняшний день в России реализуется 19 национальных проектов в рамках программы развития до 2030 года. По словам главы государства, все они стартовали успешно, намечен 121 показатель для оценки их реализации.