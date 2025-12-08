 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент Владимир Зеленский до сих пор не определился с кандидатурой на пост главы его офиса вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, пишет «Украинская правда».

В числе претендентов на должность издание называет первого вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

До недавнего времени он оставался основным кандидатом, однако его «радикальные взгляды на кадровые чистки в офисе президента (ОП)» и «слишком длинный список реформ» заставили Зеленского колебаться, отмечает газета. Окончательное решение президент может принять уже на этой неделе.

Конкуренцию Федорову составляют руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, который также является членом украинской переговорной группы в США.

«УП» узнала о роли премьера Украины и спикера Рады в отставке Ермака
Политика
Андрей Ермак

Кроме того, в списке претендентов на должность главы ОП значится бывший премьер страны, а ныне министр обороны Денис Шмыгаль. Однако не в его пользу говорит тот факт, что он совсем недавно возглавил Минобороны и только начал «упорядочивать хаос в работе», пишет издание.

«К тому же менять министра обороны во время подготовки к контрактованию вооружения на 2026 год — идея явно не самая лучшая», — добавляет издание.

Утром 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в офисе тогда еще действующего руководителя ОП Андрея Ермака в рамках расследования дела Миндича. После этого президент объявил, что уволил Ермака с занимаемой должности.

С именем бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича НАБУ связывает коррупционную схему, выстроенную вокруг госконцерна «Энергоатом». По версии следствия, предприниматель и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты. Расследование привело к отставкам министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. В деле фигурируют также имена Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова. Сам президент поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных.

После отставки экс-глава офиса назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт.

Офис президента Украины Ермак возглавлял с 2020 года.

Персоны
Денис Малышев
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
