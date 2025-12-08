«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака
Президент Владимир Зеленский до сих пор не определился с кандидатурой на пост главы его офиса вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, пишет «Украинская правда».
В числе претендентов на должность издание называет первого вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
До недавнего времени он оставался основным кандидатом, однако его «радикальные взгляды на кадровые чистки в офисе президента (ОП)» и «слишком длинный список реформ» заставили Зеленского колебаться, отмечает газета. Окончательное решение президент может принять уже на этой неделе.
Конкуренцию Федорову составляют руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, который также является членом украинской переговорной группы в США.
Кроме того, в списке претендентов на должность главы ОП значится бывший премьер страны, а ныне министр обороны Денис Шмыгаль. Однако не в его пользу говорит тот факт, что он совсем недавно возглавил Минобороны и только начал «упорядочивать хаос в работе», пишет издание.
«К тому же менять министра обороны во время подготовки к контрактованию вооружения на 2026 год — идея явно не самая лучшая», — добавляет издание.
Утром 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в офисе тогда еще действующего руководителя ОП Андрея Ермака в рамках расследования дела Миндича. После этого президент объявил, что уволил Ермака с занимаемой должности.
С именем бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича НАБУ связывает коррупционную схему, выстроенную вокруг госконцерна «Энергоатом». По версии следствия, предприниматель и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты. Расследование привело к отставкам министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. В деле фигурируют также имена Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова. Сам президент поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных.
После отставки экс-глава офиса назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт.
Офис президента Украины Ермак возглавлял с 2020 года.
