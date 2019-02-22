Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,91 65,19 EUR Нал. 74,83 73,99 USD Бирж. 65,62 +0,05 EUR Бирж. 74,39 +0,08 USD ЦБ. 65,51 -0,03 EUR ЦБ. 74,33 +0,04 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 4039,00 +47,30 IMOEX 2484,38 +0,57% RTSI 1192,59 +0,34% Brent 67,20 +0,40% DJIA 25850,63 -0,40% Nasdaq 7459,71 -0,39%
У фармрынка болезнь роста
Лента новостей
Москвичи проводят времени в дороге больше всех остальных россиян 13:05, Общество Boeing 737 экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия двух пассажиров 12:55, Общество Песков заявил об отсутствии дефицита управления в ОДКБ 12:49, Политика Бизнес выступил против взыскания долгов по зарплате без суда 12:45, Экономика Песков назвал условие объективной оценки рейтинга послания президента 12:41, Политика Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу 12:38, РБК и «Билайн» Бизнес Банк «Ростеха» привлечет инвестора для элитной застройки на западе Москвы 12:26, Бизнес Новым президентом РФС единогласно избрали Александра Дюкова 12:25, Общество Бывший спикер СК перестал быть топ-менеджером «РусГидро» 12:22, Бизнес История PayPal от Bloomberg: как компания справлялась с кризисами и росла 12:20, PRO Let it snow: в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег 12:20, Стиль На Киевском шоссе произошло массовое ДТП 12:18, Общество Крупнейшая фондовая биржа Германии запустит фьючерсы на криптовалюту 12:17, Крипто В Молдавии дело против политика назвали вмешательством России в выборы 12:11, Политика Путин решил каждый год повышать субсидии на кино на 1 млрд руб. 12:10, Общество «Победа» ответила на сообщения об инциденте со своим самолетом во Внуково 12:08, Общество Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 12:00, РБК и Philips На севере Москвы эвакуировали торговый центр «Крона» 11:52, Общество Каков потенциал рынка детского туризма в России 11:51, PRO Лука Модрич договорился о новом контракте с «Реалом» 11:48, Спорт В России появился новый генерал армии 11:48, Общество Для уборки снега в Москве направили почти 11 тыс. единиц техники 11:37, Общество Почему хендмейд снова в моде 11:35, Спецпроект РБК PINK Путин поручил до марта решить судьбу удерживаемых в Находке косаток 11:34, Политика Миннахметов — РБК: «Надо ужесточить наказание за нелегальный оборот пива» 11:29, Пресс-центр Волкер представил сайт о противодействии «агрессии России на Украине» 11:21, Политика
Газета
У фармрынка болезнь роста
Газета № 015 (2970) (2202) Общество,
0
У фармрынка болезнь роста
Эксперты DSM Group проанализировали продажи лекарственных препаратов
Рост российского фармацевтического рынка практически остановился. Причины — падающие доходы населения, заморозка бюджетов на госзакупки лекарств и регулирование цен на жизненно необходимые препараты
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

​Почему остановился рост

За последние пять лет рост фармацевтического рынка замедлился в шесть раз. В 2018 году его объем достиг 1,7 трлн руб., рост к прошлому году составил всего 1,8%, согласно расчетам аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении РБК). За год до этого рынок вырос на 8,2%, а за пять лет — он рос примерно на 16% ежегодно.

Все эти годы он рос в основном за счет коммерческого сегмента — продаж лекарств обычным потребителям, поясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. ​«Сейчас даже Федеральная служба государственной статистики (Росстат) говорит о том, что реальные доходы не растут и, соответственно, у населения недостаточно денег на увеличение трат на лекарственные препараты», — указал он.

Шуляк отметил, что с учетом инфляции рынок и вовсе не вырос за 2018 год, а за 2019-й вырастет минимально. «Плюс мы не видим увеличения государственного бюджета на закупку лекарственных препаратов для льготных пациентов — все останется в пределах прошлого года», — констатировал он.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года, месяцем ранее отчитался Росстат.

«До прямого отказа от каких-то лекарственных препаратов, по крайней мере жизненно необходимых, не доходило, но что касается продукции непервоочередного спроса — всевозможных витаминных комплексов, пробиотиков и т.д., — то от них, конечно, люди отказывались. И эта тенденция носила достаточно массовый характер», — сказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как устроен российский фармацевтический рынок

Российский фармацевтический рынок состоит из двух основных частей — коммерческого, или аптечного, и сегмента государственных закупок. Первый — это продажи лекарств в аптеках непосредственно потребителям, второй — закупка медикаментов Министерством здравоохранения, региональными ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов. Доля государственного сектора лекарств в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась с 444 млрд до 432 млрд руб., а доля коммерческого увеличилась с 949 млрд до 992 млрд руб. и достигла максимального значения за последние годы — 69,7% всего рынка.

DSM Group также учитывает при подсчетах парафармацевтику — дополнительные товары в аптеках, например, изделия медицинского назначения для профилактики или ухода. В 2018 году объем этого сегмента составил 240 млрд руб.

Насколько вероятно сокращение рынка

Выводы Шуляка подтвердил первый заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков. ​«Основная доля российского фармацевтического рынка — это деньги самих пациентов. Прекратили расти доходы населения — оно прекратило увеличивать свои расходы на лекарственные препараты», — указал он.

Физически рынок в 2018 году вырос тоже совсем незначительно — на 2,4%. В 2016 году емкость рынка составляла 5,922 млрд упаковок, в 2017-м увеличилась до 6,259 млрд, а в 2018 году составила 6,399 млрд. Из них 1,1 млрд штук пришлись на государственные закупки и 5,3 млрд — на коммерческий сегмент.

Глушков полагает, что в ближайшее время рынок может и вовсе сократиться. По его мнению, это произойдет после изменения правил государственного регулирования цен на лекарства, которое запланировано на 2019 год. «Прироста не будет, по итогам 2020 года мы увидим сокращение рынка в денежном выражении», — считает Глушков (изменить подход к ценообразованию на лекарства в 2017 году поручил Владимир Путин).

Как будут реагировать производители

Снижение потребительской способности населения вместе с жестким государственным регулированием и сдерживанием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства могут негативно сказаться на состоянии фармацевтической промышленности, уверен Николай Беспалов. «Многие компании просто сочтут невозможным работать в таких условиях, не исключено, что решат уйти с рынка вовсе. Дефицита лекарств пока ожидать не приходится, но количество аналогов на рынке действительно может достаточно заметно сократиться», — заметил он.​

Авторы: Полина Звездина, Маргарита Грошева.
Теги: фармрынок , лекарства , DSM Group
Материалы по теме
Из-за спора ФАС и фармкомпании в России пропало жизненно важное лекарство Общество
«Магнит» отправил сделку по покупке фармдистрибьютора на доработку Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter