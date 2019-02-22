У фармрынка болезнь роста

Эксперты DSM Group проанализировали продажи лекарственных препаратов

Рост российского фармацевтического рынка практически остановился. Причины — падающие доходы населения, заморозка бюджетов на госзакупки лекарств и регулирование цен на жизненно необходимые препараты

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

​Почему остановился рост

За последние пять лет рост фармацевтического рынка замедлился в шесть раз. В 2018 году его объем достиг 1,7 трлн руб., рост к прошлому году составил всего 1,8%, согласно расчетам аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении РБК). За год до этого рынок вырос на 8,2%, а за пять лет — он рос примерно на 16% ежегодно.

Все эти годы он рос в основном за счет коммерческого сегмента — продаж лекарств обычным потребителям, поясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. ​«Сейчас даже Федеральная служба государственной статистики (Росстат) говорит о том, что реальные доходы не растут и, соответственно, у населения недостаточно денег на увеличение трат на лекарственные препараты», — указал он.

Шуляк отметил, что с учетом инфляции рынок и вовсе не вырос за 2018 год, а за 2019-й вырастет минимально. «Плюс мы не видим увеличения государственного бюджета на закупку лекарственных препаратов для льготных пациентов — все останется в пределах прошлого года», — констатировал он.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года, месяцем ранее отчитался Росстат.

«До прямого отказа от каких-то лекарственных препаратов, по крайней мере жизненно необходимых, не доходило, но что касается продукции непервоочередного спроса — всевозможных витаминных комплексов, пробиотиков и т.д., — то от них, конечно, люди отказывались. И эта тенденция носила достаточно массовый характер», — сказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Как устроен российский фармацевтический рынок Российский фармацевтический рынок состоит из двух основных частей — коммерческого, или аптечного, и сегмента государственных закупок. Первый — это продажи лекарств в аптеках непосредственно потребителям, второй — закупка медикаментов Министерством здравоохранения, региональными ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов. Доля государственного сектора лекарств в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась с 444 млрд до 432 млрд руб., а доля коммерческого увеличилась с 949 млрд до 992 млрд руб. и достигла максимального значения за последние годы — 69,7% всего рынка. DSM Group также учитывает при подсчетах парафармацевтику — дополнительные товары в аптеках, например, изделия медицинского назначения для профилактики или ухода. В 2018 году объем этого сегмента составил 240 млрд руб.

Насколько вероятно сокращение рынка

Выводы Шуляка подтвердил первый заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков. ​«Основная доля российского фармацевтического рынка — это деньги самих пациентов. Прекратили расти доходы населения — оно прекратило увеличивать свои расходы на лекарственные препараты», — указал он.

Физически рынок в 2018 году вырос тоже совсем незначительно — на 2,4%. В 2016 году емкость рынка составляла 5,922 млрд упаковок, в 2017-м увеличилась до 6,259 млрд, а в 2018 году составила 6,399 млрд. Из них 1,1 млрд штук пришлись на государственные закупки и 5,3 млрд — на коммерческий сегмент.

Глушков полагает, что в ближайшее время рынок может и вовсе сократиться. По его мнению, это произойдет после изменения правил государственного регулирования цен на лекарства, которое запланировано на 2019 год. «Прироста не будет, по итогам 2020 года мы увидим сокращение рынка в денежном выражении», — считает Глушков (изменить подход к ценообразованию на лекарства в 2017 году поручил Владимир Путин).

Как будут реагировать производители

Снижение потребительской способности населения вместе с жестким государственным регулированием и сдерживанием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства могут негативно сказаться на состоянии фармацевтической промышленности, уверен Николай Беспалов. «Многие компании просто сочтут невозможным работать в таких условиях, не исключено, что решат уйти с рынка вовсе. Дефицита лекарств пока ожидать не приходится, но количество аналогов на рынке действительно может достаточно заметно сократиться», — заметил он.​