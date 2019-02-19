Реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение

Росстат обнародовал данные за январь 2019 года, согласно им снижение реальных располагаемых доходов россиян составило 1,3%. Рост реальной зарплаты оказался самым низким с июля 2016 года

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные (.pdf) Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24 496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.

В своем отчете Росстат также пересмотрел данные о падении реальных доходов за 2018 год. В целом за минувший год они сократились на 0,2%. Такую же оценку Росстат приводил и в прежнем отчете, однако изменились показатели без учета единовременной выплаты (ЕВ). Если до этого без учета ЕВ в 2018 году реальные доходы за 2018 год показали небольшую положительную динамику — плюс 0,3%, то в уточненных данных — только плюс 0,1%.