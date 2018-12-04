Цифра превращается в проблему

Telenor назвала семь главных технологических трендов 2019 года

Фальшивый контент для манипулирования и дезинформации, этика искусственного интеллекта, голосовые чат-боты и «зеленые» технологии: Telenor назвал главные тренды следующего года. Насколько они актуальны для России, разбирался РБК

Фото: Skanda Gautam / Zuma / ТАСС

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor (оказывает услуги связи в восьми странах Европы и Азии, в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций в «ВымпелКоме») назвала семь главных технологических трендов, которые сформируются в 2019 году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Какие изменения произойдут в мире технологий в следующем году и насколько они будут актуальны для России, в обзоре РБК.

1. Распространение deepfake (продвинутых подделок) Создание маски лица другого человека наподобие тех, что снимал с себя герой Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима», по крайней мере в киберпространстве, больше не будет невыполнимой задачей. Deepfake — это тип контента, который появился в результате объединения технологий и спроса на фальшивые новости (fake news). В 2019 году количество подобного контента сильно возрастет, прогнозирует Telenor, поскольку значительная часть работы по его созданию будет вестись с помощью специального алгоритма, использующего искусственный интеллект. Deepfake-контент станет настолько продвинутым, что будет сложно отличить, что в цифровом мире реально, а что подделка. В 2016–2018 годах у людей были проблемы с тем, как отличать в социальных сетях fake news от настоящих новостей, но в 2019-м ситуация может только ухудшиться. Примеры возможностей deepfake недавно приводило издание The Wall Street Journal. Актер сидит напротив камеры и двигает лицом, а компьютер в режиме реального времени генерирует те же действия на существующем видео бывшего президента США Барака Обамы. Когда актер начинал говорить, Обама на видео делал то же самое. «Вы в буквальном смысле можете вложить в уста человека все, что захотите», — цитировало WSJ профессора компьютерных наук в Дартмутском колледже Хани Фарида. Поток сложного deepfake-контента для манипулирования и дезинформации, по версии Telenor, будет увеличиваться в том числе из-за предстоящих в 2019 году парламентских выборов в Индии и подготовки к выборам президента США в 2020 году. ​В то же время эти события должны стимулировать медиа, интернет-провайдеров, операторов и власти искать пути защиты для демократических процессов от такого контента, оговариваются в Telenor.

2. Этический вопрос для искусственного интеллекта По прогнозу Telenor, в следующем году государственные органы и частные компании в разных странах начнут устанавливать рамки для управления искусственным интеллектом, принимать кодексы поведения, чтобы внедрять высокие этические стандарты в эту сферу. Системы искусственного интеллекта должны быть недискриминационными, прозрачными, прослеживаемыми и безопасными, считают в Telenor. Всегда должно быть понятно, кто отвечает за создание системы, ее разработку и адаптацию. В ноябре 2018 года Массачусетский технологический Университет (MIT) озвучил результаты опроса — как должны вести себя беспилотные автомобили при аварии. В специальном тесте нужно было сделать выбор, чью жизнь должен сохранить беспилотник, когда невозможно обойтись без жертв. Например, старушки или беременной женщины с ребенком; кошки и собаки или преступника и т.д. Исследование показало, что выбор, который делает человек, в основном зависит от его культурной принадлежности, экономических и социальных условий, а также места жительства. Например, участники теста из Китая, Японии или Южной Кореи были склонны оставлять в живых пожилых людей вместо молодых, тогда как в США, Канаде или Франции — наоборот. Сейчас в России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» идет дискуссия о создании специального законодательства, регулирующего сферу робототехники и искусственного интеллекта. Пока эксперты исходят из позиции, что за каждым действием робота стоит человек и он несет ответственность в случае причинения ущерба (если вред причинен из-за дефекта конструкции, это производитель; если из-за сбоя в работе софта — разработчик и т.д.).

3. Появление «островков» 5G В 2018 году по всему миру были реализованы первые попытки внедрения технологии мобильной связи пятого поколения (5G): например, она использовалась для поддержания работы дронов во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее. В 2019-м по всему миру начнут появляться «островки» 5G — масштабные пилоты и тестовые зоны технологии. Цифровизация общества была модным термином среди операторов в последние несколько лет, но 2019-й станет первым годом, когда отдельные пользователи поймут, что это по-настоящему означает, предполагают в Telenor. В качестве примера оператор приводит жителей норвежского Конгсберга, который стал первым городом, где был развернут пилот 5G. Кроме того, в следующем году ожидаются запуски новых коммерческих сетей 5G в дополнение к тем, что уже существуют в США и отдельных районах Азии. Так, с декабря началось тестирование сети 5G в Сеуле, а уже в марте 2019 года ее планируют запустить в коммерческую эксплуатацию. Сеть развивают одновременно три крупнейших мобильных оператора Южной Кореи — SK Telecom, KT и LG Uplus. В конце августа 2018 года агентство Juniper Research назвало этих операторов лидерами в развитии 5G в мире. Кроме них в топ-5 также попали японские операторы NTT DOCOMO и Softbank, американская AT&T и китайская China Mobile. В России массовое строительство сетей 5G должно начаться позже — в конце 2021 года. Минкомсвязь выступает с идеей, чтобы сеть построил консорциум операторов, это позволит внедрить технологию быстрее и дешевле.

4. Развитие индустриального IoT В Telenor ожидают дальнейшего развития индустриального «интернета вещей» (Internet of Things, IoT): вместо внедрения опытных образцов и концептов, которое происходило в последние годы и месяцы, начнется масштабное коммерческое развитие подобных экосистем. По оценке TAdviser, в 2017 году объем отечественного рынка IoT в России составил 93 млрд руб. Сумма включает стоимость роботизированных систем, датчиков, программного обеспечения и платформ, инфраструктуры и сетей, интеграции и прочих подобных услуг. К 2020 году объем этого рынка может вырасти до 270 млрд руб. Пока же затраты большинства промышленных предприятий России на цифровизацию и развитие ИT-инфраструктуры не превышают 1% от их бюджета, отмечалось в совместном исследовании Минпромторга и компании «Цифра», проведенном в начале 2018 года.

5. Внедрение чат-ботов в домашние устройства В 2019 году получат распространение чат-боты (роботы), управляемые голосом. В первую очередь они будут применяться в разного рода домашних устройствах. Управляющий директор Just AI Кирилл Петров уверен, что будущее коммуникаций человека с интернет-сервисами — именно в голосовом канале. «Число обращений к виртуальным ассистентам и поисковых запросов, сделанных голосом, растет во всем мире: сегодня 20% всех запросов в Google — это голос, а к 2020 году, по оценкам Comscore, их объем достигнет уже 50%. Ничего удивительного, голосовой интерфейс один из самых простых и удобных», — отметил Петров. По его мнению, дополнительный импульс развитию чат-ботов и их «перевоплощению» в голосовые навыки придает интенсивное распространение «умных» устройств. «Рынок «умных» колонок — самый быстрорастущий сегмент потребительской электроники за всю ее историю, и он открывает огромные перспективы перед чат-ботами и сценариями общения человека с всевозможными сервисами. Аналитики Canalys прогнозируют, что уже к 2019 году число «умных» колонок в домах по всему миру превысит 100 млн устройств, а через три года, по нашим оценкам, их будет более полумиллиарда», — указал Петров.

6. Более сознательные пользователи Продолжит усиливаться желание пользователей следить за тем, сколько времени они проводят перед экранами устройств и как это на них влияет. Получат распространение специальные приложения, которые позволят управлять временем использования устройства. Пользователи чаще станут вводить запреты на использование мобильных телефонов во время приема пищи с семьей или друзьями и различных встреч. Впрочем, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян не считает более сознательное пользование гаджетами трендом будущего года. «Потребность контролировать время, проведенное за компьютером или другим устройством, есть скорее у людей среднего поколения. Они не привыкли с детства к технологиям, но им приходится с ними много работать, и из-за этого им может быть трудно сконцентрироваться. Молодежь не испытывает подобных проблем, потому что гаджет стал логичным продолжением их собственного «я». У них нет необходимости контролировать этот естественный для них процесс», — пояснил аналитик.