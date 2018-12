Цифра превращается в проблему

Telenor назвала семь главных технологических трендов 2019 года

Фальшивый контент для манипулирования и дезинформации, этика искусственного интеллекта, голосовые чат-боты и «зеленые» технологии: Telenor назвал главные тренды следующего года. Насколько они актуальны для России, разбирался РБК

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor (оказывает услуги связи в восьми странах Европы и Азии, в России до недавнего времени владела крупным пакетом акций в «ВымпелКоме») назвала семь главных технологических трендов, которые сформируются в 2019 году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Какие изменения произойдут в мире технологий в следующем году и насколько они будут актуальны для России, в обзоре РБК.

Примеры возможностей deepfake недавно приводило издание The Wall Street Journal. Актер сидит напротив камеры и двигает лицом, а компьютер в режиме реального времени генерирует те же действия на существующем видео бывшего президента США Барака Обамы. Когда актер начинал говорить, Обама на видео делал то же самое. «Вы в буквальном смысле можете вложить в уста человека все, что захотите», — цитировало WSJ профессора компьютерных наук в Дартмутском колледже Хани Фарида.

В Telenor ожидают дальнейшего развития индустриального «интернета вещей» (Internet of Things, IoT): вместо внедрения опытных образцов и концептов, которое происходило в последние годы и месяцы, начнется масштабное коммерческое развитие подобных экосистем.

Управляющий директор Just AI Кирилл Петров уверен, что будущее коммуникаций человека с интернет-сервисами — именно в голосовом канале. «Число обращений к виртуальным ассистентам и поисковых запросов, сделанных голосом, растет во всем мире: сегодня 20% всех запросов в Google — это голос, а к 2020 году, по оценкам Comscore, их объем достигнет уже 50%. Ничего удивительного, голосовой интерфейс один из самых простых и удобных», — отметил Петров. По его мнению, дополнительный импульс развитию чат-ботов и их «перевоплощению» в голосовые навыки придает интенсивное распространение «умных» устройств. «Рынок «умных» колонок — самый быстрорастущий сегмент потребительской электроники за всю ее историю, и он открывает огромные перспективы перед чат-ботами и сценариями общения человека с всевозможными сервисами. Аналитики Canalys прогнозируют, что уже к 2019 году число «умных» колонок в домах по всему миру превысит 100 млн устройств, а через три года, по нашим оценкам, их будет более полумиллиарда», — указал Петров.

7. Более «зеленые» технологии

Вышедший в конце этого года отчет по итогам межгосударственной панели по изменению климата в ООН стал звонком для тех, кто до сих пор не обращал внимания на изменения, происходящие на планете, считает Telenor. Мобильные технологии позволят людям жить и потреблять более осознанно, чем раньше. Например, в столице Норвегии набирают популярность сервисы формата Too Good To Go (с его помощью можно сократить продуктовые отходы); каршеринг; сервисы доставки еды с использованием велосипедов и пр. Популярность Tesla и электрических автомобилей (на их долю приходится около 30% от всех автомобилей в Норвегии) доказывает, что потребители очень восприимчивы к «зеленым» технологиям и зачастую сами требуют их внедрения.

Карен Казарян соглашается, что использование «зеленых» технологий действительно можно назвать актуальным трендом. Это справедливо для всего мира и для России в частности. «Не зря же появился термин «гринвошинг» (экологический маркетинг, который должен убедить потребителя, что компания-производитель заботится об окружающей среде). Например, компания Apple говорит о том, что они делают свои ноутбуки из переработанного алюминия. Звучит хорошо, но на самом деле они просто закупают сырье у компании, которая имеет лицензию на переработку этого материала», — говорит аналитик. У частных потребителей привычка использовать технологии, например, для контроля расхода воды или сортировки отходов, пока не сформировалась, считает Карен Казарян.