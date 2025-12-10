 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за падения обломков в Воронеже эвакуировали 80 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС
Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

В левобережной части Воронежа в результате падения обломков «скоростной воздушной цели», сбитой за пределами города, эвакуировали 80 человек, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуированы 80 человек», — написал он. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, на место прибыли автобусы.

Повреждены также остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. Кроме того, было зафиксировано и оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Никто не пострадал. «Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте», — отметил губернатор.

Из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои с электроснабжением нескольких улиц. Обломки повредили элементы теплосетей, в ряде домов возможно снижение температуры, ведутся восстановительные работы.

В Чувашии введут режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников
Общество
Фото:artamonovs / Telegram

Незадолго до сообщения о падении обломков Гусев предупредил жителей Воронежской области об угрозе атаки дронов, а в Россошанском районе была объявлена тревога в связи с риском непосредственного удара БПЛА. Позднее такой сигнал прозвучал в Воронеже и Бутурлиновском районе.

До этого, в начале декабря, при налете повреждения получили окна и фасад школы, линия электропередачи, несколько частных домов, автомобильная заправочная станция (АЗС), малоэтажное здание, машина и еще ряд объектов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов Воронеж Воронежская область Александр Гусев беспилотники
Материалы по теме
В Новороссийске прозвучали сирены угрозы беспилотников
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над Россией за ночь
Политика
Власти сообщили о повреждении 15 зданий в Чебоксарах при налете БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 10 дек, 23:58 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 10 дек, 23:58
Трамп призвал Зеленского быть реалистом в ситуации на Украине Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Над регионами России за три часа сбили 37 дронов Политика, 00:09
«Новый Лондон» и «генштаб элиты»: в Дубае назвали плюсы ОАЭ для РоссииПодписка на РБК, 00:03
Эксперты заявили о «смещении» отношения россиян к переговорам о мире Политика, 00:02
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву Политика, 10 дек, 23:55
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 10 дек, 23:30
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
«Посейдон» вместо деклараций: как изменят контроль за доходами чиновников Политика, 10 дек, 23:25
Axios сообщил о передаче Украиной ответа на мирный план США Политика, 10 дек, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 10 дек, 23:00
Nestle отозвала в России несколько партий детского питания Общество, 10 дек, 22:59
В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе Политика, 10 дек, 22:55
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы Политика, 10 дек, 22:53
Из-за падения обломков в Воронеже эвакуировали 80 человек Политика, 10 дек, 22:52