Из-за падения обломков в Воронеже эвакуировали 80 человек

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

В левобережной части Воронежа в результате падения обломков «скоростной воздушной цели», сбитой за пределами города, эвакуировали 80 человек, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуированы 80 человек», — написал он. Для эвакуированных организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, на место прибыли автобусы.

Повреждены также остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. Кроме того, было зафиксировано и оперативно ликвидировано возгорание в административном здании. Никто не пострадал. «Одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказана помощь на месте», — отметил губернатор.

Из-за повреждения линии электропередачи наблюдаются перебои с электроснабжением нескольких улиц. Обломки повредили элементы теплосетей, в ряде домов возможно снижение температуры, ведутся восстановительные работы.

Незадолго до сообщения о падении обломков Гусев предупредил жителей Воронежской области об угрозе атаки дронов, а в Россошанском районе была объявлена тревога в связи с риском непосредственного удара БПЛА. Позднее такой сигнал прозвучал в Воронеже и Бутурлиновском районе.

До этого, в начале декабря, при налете повреждения получили окна и фасад школы, линия электропередачи, несколько частных домов, автомобильная заправочная станция (АЗС), малоэтажное здание, машина и еще ряд объектов.