Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы

США задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер, заявил Трамп. Операция прошла на фоне роста военного присутствия США и обострения ситуации в регионе.

Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press

Власти США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, сообщили Reuters два американских чиновника. По словам источников, операцией руководила Береговая охрана США. Название танкера и точное место перехвата они не уточнили.

Президент США Дональд Трамп подтвердил операцию, заявив журналистам, что военные только что захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный».

Задержание прошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Весной 2020 года Минюст США признал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и ряд высших должностных лиц в республике причастными к «наркотерроризму». Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года после серии ракетных ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, наркокартели использовали для контрабанды наркотиков. С начала сентября было проведено более 20 операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли более 80 человек. Трамп назвал эти действия войной с наркокартелями. Эксперты Организации Объединенных Наций считают атаки на контрабандистов внесудебными казнями.

До этого Трамп в интервью Politico заявил, что правление президента Венесуэлы скоро завершится, а дни Мадуро «сочтены».

Reuters также приводит данные по экспорту нефти Венесуэлой — в прошлом месяце этот показатель составил более 900 тыс. баррелей в день. Экспорт нефти — основной источник доходов Венесуэлы, нефтяной державы с доказанными запасами нефти в 303 млрд барр. (для сравнения: в России это 80 млрд барр.).

Сегодня американские санкции давят на нефтяной сектор Венесуэлы и ограничивают доходы бюджета. Правительство республики вынуждено продавать больше нефти на черном рынке со скидкой, чтобы обойти санкции США, рассказал ранее CNN один из экономистов в Каракасе.

В Венесуэле объявлена мобилизация в вооруженные силы. Мадуро призывает США к миру. Москва поддерживает Каракас и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом.