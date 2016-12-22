Развитие связи 5G в России отложили до 2022 года

Правительство отложило массовое внедрение нового стандарта мобильной связи на один год — 5G появится в России только после 2022 года. До этого момента спрос на технологию еще не сформируется, считают чиновники

Максим Акимов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G) в России. Теперь массовое строительство сетей планируется начать не раньше чем в конце 2021 года. Это следует из материалов к заседанию наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», которое состоялось во вторник, 4 сентября (копия материалов есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель АНО).

Из документа следует, что концепцию создания и развития сетей 5G в России должны утвердить в первом квартале 2019 года. К концу следующего года определятся диапазоны частот, к концу 2020-го будут реализованы пилотные проекты по внедрению нового стандарта в пяти ключевых отраслях и на территории одного города-миллионника. Только к концу 2021 года появятся условия для масштабного запуска 5G в России.

По словам вице-премьера Максима Акимова, выступавшего после заседания наблюдательного совета, перенос сроков связан с тем, что на 5G еще должен «созреть коммерческий запрос внутри экономики». Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, вопрос внедрения 5G осложняется необходимостью освобождения радиочастот от военных систем.

Новое поколение связи Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Ожидается, что максимальная скорость передачи данных в таких сетях будет достигать 20 Гбит/с, задержка сигнала составит 1 мс. Одновременно сеть будет поддерживать 1 млн устройств на 1 кв. км. Такие характеристики позволят развиваться интернету вещей (Internet of Things, IoT), а также новым разработкам наподобие беспилотных автомобилей и сервисов дополненной и виртуальной реальности.

Планы меняются

Утвержденная в середине 2018 года программа развития цифровой экономики предполагала, что к 2022 году сети 5G появятся уже в пяти городах-миллионниках, а к 2024-му — в пятнадцати крупнейших городах страны.

Однако в начале 2018 года правительство согласовало план мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» (предполагает развитие и сетей 5G). В этом документе уже не заявляется о намерениях организовывать «ковровое покрытие» 5G: вместо этого предполагается, что сети будут развиваться по отраслевому принципу (то есть внедрение должно начаться в пяти ключевых отраслях, но каких — не указывается).

Фото: Steve Marcus / Reuters

Концепцию развития и создания подобных сетей в России планировалось утвердить к июню 2018 года. К этому же сроку ведомства и заинтересованные производители должны были «оценить возможности отечественной промышленности по производству телекоммуникационного оборудования» для 5G. Документ предусматривал, что к сентябрю 2019 года завершатся пилотные проекты в пяти отраслях и на территории одного города-миллионника, к концу 2020 года закончится подготовка к масштабному внедрению нового поколения связи в стране.

Вместе или порознь

Участники рынка по-разному отнеслись к переносу сроков запуска 5G в России. По словам представителя пресс-службы «МегаФона», компания придерживается планов по реализации пилотных проектов с применением технологий 5G в 2019 году. «Такой подход позволит проработать технические вопросы, связанные с построением инфраструктуры, и протестировать возможности применения технологии», — отметил представитель компании. «МегаФон» тестировал 5G во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В Москве у компании была зона виртуальной реальности, в Казани — беспилотный автобус, в Санкт-Петербурге — прототип смартфона 5G. Как говорил глава компании Сергей Солдатенков в интервью РБК, оператор собирался передать результаты тестирования регулятору и рассчитывал, что они будут полезны в определении дальнейшей судьбы технологии в России.

По мнению представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольги Галушиной, перенос сроков позволит операторам лучше подготовиться к внедрению новой технологии. «На сегодняшний день еще не финализирован стандарт для развития 5G, это произойдет лишь в 2019 году. Привлекательная потребительская экосистема — устройства и сервисы, — по нашему представлению, появятся не ранее чем через три-четыре года», — указала она. По словам Галушиной, для сохранения финансовой устойчивости и эффективного использования ограниченного частотного ресурса операторам необходимо определиться, будут ли они применять модель совместного строительства сетей при развитии 5G. При этом нужно обеспечивать новые регуляторные требования к хранению трафика: с 1 июля в силу вступили требования «закона Яровой», по которым операторы связи должны в течение шести месяцев хранить записи телефонных разговоров абонентов и СМС-переписку, а с 1 октября также интернет-трафик. «Слишком раннее и не до конца продуманное начало инвестиций может привести к не вполне желаемому результату», — считает Галушина.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева отметила, что компания будет готова запустить первые зоны 5G в течение полугода после завершения аукционов. Однако комментировать сроки переноса плана мероприятий она не стала. Представитель МТС отказался от комментариев.

Как ранее оценивала PwC, каждому российскому сотовому оператору придется вложить 130–165 млрд руб. в развитие сетей 5G. Если МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) будут строить собственные инфраструктуры 5G, объединяясь с конкурентами лишь в отдельных зонах, суммарные затраты отрасли составят 550–610 млрд руб. Если два и более операторов начнут совместно использовать 50–70% внедряемого оборудования и имеющуюся пассивную инфраструктуру (вышки для размещения базовых станций, канализации для кабелей связи и т.п.), то затраты отрасли могут снизиться до 400–445 млрд руб. Однако игроки рынка говорили, что готовы к партнерству лишь в отдельных регионах.