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Эксперты предложили назначить вице-премьера по искусственному интеллекту
Технологии и медиа, 15:57
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Эксперты предложили назначить вице-премьера по искусственному интеллекту
Эксперты программы «Цифровая экономика» предложили создать федеральное агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, а также ввести пост профильного вице-премьера. Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного куратора
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России необходимо в течение двух лет ввести специальную должность для координирования вопросов, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом, или наделить такими функциями уже действующих должностных лиц на уровне вице-премьера или советника президента.

Такие предложения содержатся в исследовании развития законодательства в сфере киберфизических систем. Эти системы включают современный транспорт, «умные» города», интернет вещей, умное производство. Исследование делала юридическая фирма Dentons по заказу рабочей группы «Нормативное регулирование» национальной программы «Цифровая экономика» (текст исследования есть у РБК). В течение двух-пяти лет авторы работы рекомендовали создать в России госорган, который будет регулировать правоотношения в области киберфизических систем. В исследовании его условно назвали Федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта.

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Руководитель и соавтор исследования, советник юридической фирмы Dentons Андрей Незнамов подтвердил, что такие предложения есть в исследовании. «Рабочая группа полностью утвердила результаты исследования. Думаю, что до конца года должны появиться предложения по формированию конкретных нормативных актов», — указал Незнамов.

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Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит рассказал, что рабочая группа действительно поддержала результаты исследования. По его словам, теперь инициативы должен будет рассмотреть вице-премьер Максим Акимов. В паспорте нацпрограммы «Цифровая экономика» указано, что до 31 июля 2019 года в России должны принять федеральный закон, регулирующий правоотношения в сфере киберфизических систем.

«Вопрос создания систем принятия решений по темам, касающимся искусственного интеллекта и робототехники, сейчас очень актуален. На примере беспилотников становится ясно, что он еще не продуман: многие органы власти и компании согласны с тем, что необходимо обеспечение условий ввода в эксплуатацию беспилотников, однако ответственность за создание такого документа по факту никто на себя не берет», — отметил Израйлит.

Чем может заняться агентство

Согласно материалам исследования, агентство будет осуществлять контрольно-надзорные функции на рынке робототехники и искусственного интеллекта, вести учет и лицензировать роботов, формировать стратегию развития индустрии и проводить мониторинг отрасли, а также собирать статистику о российском рынке и координировать работу специальной нишевой торговой площадки в области робототехники.

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При регулировании робототехники необходимо учитывать специфику конкретного вида роботов, говорится в исследовании. Каждый вид — транспортные роботы, роботы-курьеры, промышленные роботы, военные роботы, медицинские роботы, роботизированные протезы и т.д. — требует отдельного законодательства. Например, для некоторых типов роботов — тех, которые представляют повышенную общественную опасность, — целесообразно будет ввести дополнительные правила, считают авторы исследования. Речь идет о таких мерах предосторожности, как черный ящик, красная кнопка (с помощью которой устройство можно будет экстренно выключить), отмена действия, переход в аварийный режим и др.

В частности, в краткосрочной перспективе необходимо принять законодательство в отношении беспилотных автомобилей. При этом авторы исследования советуют избегать избыточного регулирования, «чтобы не создавать необоснованных препятствий в развитии робототехники». Более того, предлагается ввести налоговые льготы компаниям, занимающимся производством роботов, а также тем, которые используют роботов в своих бизнес-процессах. Также предлагается субсидировать кредитные ставки для приобретения робототехнической продукции.

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Помимо специального федерального органа управления в исследовании также рекомендуется создание Центра развития робототехники, который, по словам Незнамова, выполнял бы научно-исследовательские функции и спонсировался государством.

Еще в прошлом году Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта «Робоправо» создал конвенцию по робототехнике и искусственному интеллекту. Среди целей документа было определение основных проблем, которые могут возникнуть в обществе и правовой системе в связи с развитием киберфизических систем. Положения этой конвенции в итоге стали частью исследования, пояснил Андрей Незнамов.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: роботы , искуственный интеллект , цифровая экономика , беспилотники
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