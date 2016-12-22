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Минпромторг оценил готовность российских предприятий к цифровизации
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Минпромторг оценил готовность российских предприятий к цифровизации
Технологии и медиа, 08:00
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Минпромторг оценил готовность российских предприятий к цифровизации
Российские промышленные предприятия пока не готовы к новым технологическим реалиям — цифровизации и работе на принципах индустриального интернета, следует из совместного исследования компании «Цифра» и Минпромторга
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Затраты 55% промышленных предприятий России на цифровизацию и развитие ИТ-инфраструктуры не превышают 1% от их бюджета. К таким выводам пришли входящая в «Ренову» Виктора Вексельберга компания «Цифра» и Министерство промышленности и торговли в совместном исследовании (есть у РБК). В нем отмечается, что только у 6% предприятий затраты составляют более 5% бюджета. В западной промышленной практике этот показатель также редко превышает 5%.

В рамках исследования в начале 2018 года были опрошены 200 средних и крупных производств, большая часть которых занимается станкостроением и тяжелым машиностроением. Эксперты оценили оснащенность предприятий необходимой инфраструктурой, системами учета и автоматизированным оборудованием. Целью работы была ​оценка реальной и потенциальной готовности российской промышленности к новым технологическим реалиям, в том числе к оптимизации работы на принципах индустриального интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things, система автоматизации работы промышленного оборудования через его подключение к сети интернет; включает датчики, сенсоры, средства передачи и обработки данных и др.).

По оценке компании TAdviser, в 2017 году объем рынка IIoT в России составил 93 млрд руб. В этот показатель входят стоимость роботизированных систем, датчиков, программного обеспечения и платформ, инфраструктуры и сетей, интеграции и других услуг. К 2020 году объем отечественного рынка IIoT может вырасти до 270 млрд руб., прогнозировала TAdviser.

Управляемые станки и системы планирования

В 2017 году объем внутреннего потребления металлообрабатывающего оборудования (станков) в России увеличился на 3,4%, до 68 млрд руб. Однако этот показатель был ниже объема, зафиксированного в 2015 году (73,9 млрд руб.). При этом доля импортного оборудования снизилась с 88,8% в 2015 году до 78,5% в 2017-м. «Высокая импортозависимость в станкостроении оказывает прямое негативное воздействие на экономическую и политическую безопасность страны, так как продукция отрасли является средством производства в ключевых секторах — ОПК, авиационной, автомобильной промышленности, тяжелом и энергетическом машиностроении, судостроении, металлургии», — отмечается в исследовании.

Базовым условием цифровизации исследователи назвали оснащенность предприятия оборудованием с числовым программным управлением (ЧПУ). В России лишь у 14% заводов такого оборудования больше половины. Наибольшее количество станков с ЧПУ исследователи зафиксировали в авиапромышленности — почти 30%. Почти 20% станков с ЧПУ было в приборостроении, чуть более 10% — в станкостроении. Для сравнения: в автомобилестроении и тяжелом машиностроении этот показатель не достигает 10%. При этом около 80% опрошенных предприятий намерено приобрести дополнительные станки в течение трех лет.

Еще одно условие для внедрения IIoT — наличие на предприятии автоматизированной системы планирования и учета (ERP-систем). Согласно исследованию, такие системы не были установлены у 20% респондентов. При этом большинство опрошенных пользовались ERP-системой от 1С (46%), других отечественных компаний (еще 4%) или собственной разработкой (9%). Об использовании систем от Microsoft сообщили 7% респондентов, систем от SAP — 5%.

Для развития цифровой инфраструктуры, по мнению авторов исследования, также важно выделение специального сотрудника, который будет отвечать за эту сферу. Однако директор по инновациям или цифровой экономике есть только у 6% опрошенных. В 61% случаев такая позиция на производстве отсутствует, и еще у трети — обязанности распределены по нескольким должностям.

Путь к цифре

Как пояснил РБК гендиректор «Цифры» Игорь Богачев, компания провела исследование, чтобы узнать, какие ожидания от цифровизации есть у российских заводов в разных регионах, насколько они готовы в технологическом и организационном плане.

Богачев считает, что цифровые технологии в промышленности могут дать существенный эффект для развития экономики страны. «Если подключить весь парк станков с ЧПУ в России к промышленному интернету вещей, то суммарный эффект может превысить 657 млрд руб. в год», — утверждает он. По мнению главы «Цифры», проведенное исследование показывает, что сегодня промышленности необходимо сфокусироваться на внедрении инноваций именно в процесс производства продукта, а не на создании цифровых моделей, причем эти инновации не должны требовать капитальных затрат и изменений бизнес-процессов. «Промышленным предприятиям сейчас нужны решения для подключения промышленного оборудования в единую сеть и рекомендательные системы на основе машинного обучения», — указал он. «Цифра» разрабатывает продукты индустриального интернета вещей и искусственного интеллекта для промышленности, здравоохранения и розничных сетей. Компания планирует инвестировать в развитие инновационной промышленности 6 млрд руб., говорится в ее материалах.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников отметил, что цифровизация отдельного предприятия может дать повышение эффективности в «несколько процентов», но более важно вместе с этим цифровизировать еще два элемента: взаимодействие с поставщиками деталей, материалов, химии, энергии, транспорта и всего, из чего изготавливают какой-либо продукт, а также ту часть, которая отвечает за сбыт продукции (организовать обратную связь с потребителями продукции, сервисное обслуживание и т.д.). «Материальная база не является проблемой. Проблемы — в головах и в организации процессов», — указал Колесников. По его словам, важно не просто установить решение на предприятии, но научиться управлять процессами, что в наших условиях крайне сложно, «когда у главного энергетика предприятия и главного технолога свои вотчины, свои ИT-системы, они друг с другом связаны через директора завода».

По словам гендиректора Национальной инжиниринговой корпорации (НИК) Алексея Трошина, уже сейчас можно внедрять сервисы IIoT в промышленность, но с определенными техническими ограничениями в части взаимодействия между различными системами, машинами и потребителями. «ЧПУ здесь довольно спорный момент, рынок уже может надстраивать цифровой сегмент даже к аналоговым установкам, большую проблему составляет вопрос роботизации, с которой у нас крайне сложная ситуация», — отметил он. В то же время Трошин согласен, что российские предприятия слабо готовы для использования полнофункциональных решений «Индустрии 4.0» (концепция, предусматривающая сквозную цифровизацию всех физических активов предприятий и их интеграцию в единую экосистему). Он считает, что для реализации подобных проектов нужна господдержка. НИК была создана в апреле этого года Трошиным и Игорем Чайкой, предпринимателем и младшим сыном генпрокурора России. Компания должна заняться внедрением интернета вещей, блокчейна и других инновационных технологий в промышленное производство.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: интернет вещей , инновации , Минпромторг , промышленность
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