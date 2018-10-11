Выложились по полной программе

Минфин разместил на рынке госдолг на 5 млрд рублей

Минфину удалось разместить весь запланированный объем облигаций федерального займа — 5 млрд руб. Однако говорить об изменении тенденций на рынке и возобновлении интереса инвесторов к российскому долгу пока рано

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спрос в четыре раза выше предложения

Минфин в ходе аукциона 10 октября разместил весь запланированный объем долга — облигации федерального займа с погашением в декабре 2021 года на 5 млрд руб. При этом спрос на бумаги составил 21,5 млрд руб., средневзвешенная доходность — 8,28% годовых. Премия по доходности в среднем составила порядка 4 б.п.

Таким образом, Минфину впервые с 25 июля этого года удалось разместить весь запланированный объем долга. При этом объем ОФЗ, с которым Минфин вышел на аукцион, рекордно низкий с января 2015 года.

На прошлой неделе Минфин уже тестировал рынок, решив занять на рынке впервые более чем за месяц. Однако возвращение оказалось неудачным: из запланированных 20 млрд руб. разместить удалось ОФЗ только на 7,4 млрд руб. При этом аукцион по трехлетним бондам, которые Минфин в среду разместил полностью, был отменен «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

Согласно плану на четвертый квартал 2018 года, разместить на рынке планируется ОФЗ на 310 млрд руб. по номинальной стоимости. Значительная часть из запланированных размещений (125 млрд руб.) — это короткие бумаги сроком до пяти лет включительно. Бумаги со сроком погашения пять-десять лет планируется предложить в объеме 110 млрд руб., от десяти лет — 75 млрд руб.

В прошлом квартале из запланированных 450 млрд руб. удалось разместить только 201 млрд руб. Значительную роль в таком разрыве между планами и реальным размещением сыграл резкий рост доходностей российских ОФЗ и ослабление курса рубля. На фоне неблагоприятной конъюнктуры Минфин весь сентябрь не занимал на рынке. Глава финансового ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов подчеркивал, что доходности, предлагаемые рынком, — «малоинтересные и даже неприемлемые», а запас ликвидности позволяет Минфину сделать паузу в заимствованиях.

Перспективы не улучшились

Размещение всего объема и превышение объема спроса над объемом предложения в четыре с лишним раза не говорят об изменении настроений на рынке, сходятся во мнении опрошенные РБК аналитики.

С прошлой недели, когда выход Минфина на рынок был провальным, условия заимствований для регулятора только ухудшились, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов — росла доходность по среднесрочным и долгосрочным выпускам, доходность по десятилетним ОФЗ выросла с 8,45% до 8,82% годовых.

Если бы Минфин предложил больший объем ОФЗ, возможно, такого спроса бы не было, допускает старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай. Результаты аукциона не свидетельствуют о смене тенденции на рынке и возвращении интереса к российским бумагам, добавляет он.

Существенное превышение спроса над предложением на столь малом по объему аукционе нельзя однозначно трактовать как улучшение настроений рынка, для этого необходима серия аналогичных аукционов со схожим результатом, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Инвесторы будут готовы занимать для Минфина лишь после полного понимания уровня санкционного давления на Россию в перспективе до конца года, уверен эксперт.

До конца года Минфин может продолжить зондировать настроения рынка, выходя на рынок с малыми объемами коротких ОФЗ, допускает Покатович. К традиционным для себя объемам размещений в 20–25 млрд руб. ведомство вернется только при необходимых предпосылках для улучшения настроений участников рынка.

Минфин придержит большие объемы для более низких рыночных ставок — у правительства нет потребности в наращивании госдолга любой ценой, и оно, скорее всего, предпочтет занять выжидательную позицию, говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Главным фактором давления на российский долговой рынок продолжает оставаться угроза санкций, говорит Денис Порывай из Райффайзенбанка. При этом даже после объявления санкций неопределенность для инвесторов может сохраниться — если риторика Вашингтона будет предполагать возможность расширения ограничительных мер.

Также на российские ОФЗ, как и на бонды других развивающихся экономик, негативно влияет рекордный рост доходностей американских казначейских облигаций — впервые с 2011 года доходность десятилетних treasuries достигла 3,24%. Еще один фактор давления — риторика ЦБ: на этой неделе глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин дал понять, что цикл смягчения монетарной политики начнется только в конце 2019-го — начале 2020 года, напоминает Безуглов из «Фридом Финанс». В этих условиях фактором поддержки госбондов может стать стабилизация рубля, считает Порывай — российская валюта до конца года, если не будет санкций по жесткому варианту (т.е. запрета на долларовые расчеты госбанкам) может укрепиться еще.